《香港报摘》--其他报纸重要消息11月25日

**明报**

--国泰航空 收益管理总经理黄玮彤在公司最新一期月刊《国泰天地》表示，燃料价格下调等因素带动环球航空公司纷纷扩充运力，惟运力过剩的同时客运增长依然疲弱，导致航空公司为填补机位，唯有不断削价促销。

--于内地经营文化杂志如《周末画报》、《Bloomberg Weekly》等的现代传播 宣布委任新世界 第三代接班人、鲜有出席董事会会议的郑志刚为非执行副主席，更表明是为了“有效促进非执行董事与本公司管理层之间的合作”。

**星岛日报**

--华宝国际 被大股东、内地神秘女富豪朱林瑶提出每股3.3港元私有化计划，作价较前收市价溢价9%，预计涉资逾60亿港元。

--由北海集团 分拆、“菊花牌”油漆生产商中漆集团已上传初步招股文件，拟于主板上市，保荐人为创陞融资。

**苹果日报**

--港铁 何文田站一期上盖住宅项目正式推出招标，下月21日截标，市传补地价金额仅62.8亿港元，比起市场估计100亿港元以上有明显折让。

--广告媒体监察公司admanGo最新公布，电视广播 今年以来将旗下TVB.com和myTV的广告价目大幅下调50%至86%，广告业人士指，TVB今年力谷数码平台，减价抢客并不出奇。

**东方日报**

--华人置业 发言人证实，公司持有的港岛湾仔夏悫大厦合共约31万方尺商业楼面，将会推出市场放售，正研究是整批放售，抑或分拆出售，意向尺价约3万港元，以此推算意向售价约93亿港元。

--由南丰发展、信和置业 及永泰亚洲等合作发展的大埔海钻-天赋海湾楼盘的卖方公司被一手物业销售监管局票控四项发布误导性广告罪，公司代表在观塘法院认罪，被判罚款共20万港元。（完）

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