港报财经评论：内险遇上特朗普，一洗颓风向天冲--信报11月25日

内险遇上特朗普 一洗颓风向天冲/ 习广思

美股感恩节周四休市，昨天港股较为淡静，成交只得558亿港元，恒指 跌68点，内险、商品及濠赌股支撑大市，内银轻微回吐，国指 仅升0.13%；恒指则主要受腾讯 及一众地产股拖累。若美元继续走强，这个格局不会有很大变化，指数要大升无份，但亦不似会大跌，资金在各板块之间游走。

特朗普能当上总统，可能连他自己发梦也未想过，金融市场更加估不到，要急急部署。短短12个交易天之间，大家都忙于换马，假设通胀将会加速，沽债买股，增持美元，套现新兴市场。就算是股市之内，冷热板块变化也很大。后金融海啸年代，货币政策主宰一切，央妈们一声放水，就万舟齐涨，万股齐扬，无分你我，但美国的货币政策退场，财政政策接力之际，板块之间的表现差距开始扩大，股份之间的相关性大减，芝加哥期权交易所的标普500引伸相关系数指数跌至2008年水平。这情况下买美股股指ETF不划算，须重仓某几个当时得令的板块才能大赚，于是以拣股专长的基金经理咸鱼翻生。

这场换马游戏会玩多久，很视乎大家的通胀预期有多强。近期美国数据偏好，加上特朗普效应，可能还会玩多一阵子，但音乐要停下来也会好快，所以换马时须格外小心，特别是金属股板块，它们跟着相关的金属期货上落，而金属期货变脸可以很急。若是长线投资组合，则只宜适度调动，不应于此刻改头换面，避免「左一巴、右一巴」，点玩都行迟了一步。

在特朗普胜出大选前，一些主题已初现，如长债利率上扬，买入银行及保险股，特朗普当上总统，加速此趋势发展。不论美国和中国，通胀都有温和回升势头，对一些不想面对太大波动的人而言，金融类股份会是组合内较值得增持的品种。

近期多家大行如高盛、中金及瑞信都发表报告， 认为中国的国债孳息曲线也与美国国债一样日趋陡斜。若比较昨天与10月1日的中国国债息率曲线，会见到各年期的债息都上升，长短价息差正在扩阔，大行建议应加仓中资人寿股。事实上，彭博内险H股指数自11月中开始脱颖而出，跑赢国指， 昨天新华保险 、中国太平 及国寿 升幅在3%至4%间，也是这个道理，若要为未来通胀来临作准备，买保险及银行股会比金属股少点波动。

美元虽然强势，但新兴市场也非一面倒掀起恐慌，过往的新兴市场危机多是出现在经济条件差、商品价格大跌、资金大举外流的环境下，但今次新兴市场的撤资潮又未至于如此严峻。更重要的是商品价格，特别是铁矿石及多种有色金属价格升势强劲，油价亦能企稳45美元至50美元间，对一些资源大国如巴西、俄罗斯以至一众产油国都没有很大的即时风险，反而商品价格与美元齐升，兑换成本国货币赚埋滙水。

个别新兴市场如土耳其本身则早存在政经危机，总统埃尔多安（Tayyip Erdogan）早前借军方流产政变大举铲除异己，令政经局面更波动，该国货币里拉不断创新低，昨天央行加息半厘，以挽救里拉，尽管埃尔多安前一天才呼吁央行减息。新兴市场中，分别亦不少，若商品价格升势持续，个别新兴市场如巴西反而值得吸纳。（完）

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