《汇市简讯》澳元/美元继续因美债收益率居高不下而受压

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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* 美国公债收益率在亚洲时段仍居高不下
* 刺激美元指数今日已再涨0.16%
* 澳元/美元相应走软至0.7404低点，上日纽约时段尾盘在0.7414
* 大连铁矿石期货、LME期铜尚未交易，澳元/美元缺乏近期所具有的保护
* 小时图上技术支撑位在约0.7400，向下依次为五日移动均值0.7397和周四低点0.7364
* 随着外汇交易员对开盘时的动荡作出反应，美债现居市场主导(完)
(编译 郑茵 审校 徐文焰)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。