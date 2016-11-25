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亚洲 | 2016年 11月 25日 星期五 09:00 BJT

《汇市简讯》澳元/美元继续因美债收益率居高不下而受压

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* 美国公债收益率在亚洲时段仍居高不下

* 刺激美元指数今日已再涨0.16%

* 澳元/美元相应走软至0.7404低点，上日纽约时段尾盘在0.7414

* 大连铁矿石期货、LME期铜尚未交易，澳元/美元缺乏近期所具有的保护

* 小时图上技术支撑位在约0.7400，向下依次为五日移动均值0.7397和周四低点0.7364

* 随着外汇交易员对开盘时的动荡作出反应，美债现居市场主导(完)

(编译 郑茵 审校 徐文焰)

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