中德关系：中国副总理称中国企业在德国的并购让双方受益--报纸

据汤森路透数据，今年迄今，中国投资者已达成47笔收购德国资产的交易，总价值达103亿欧元，高于2015年的29笔交易及2.63亿欧元。

刘延东告诉德国商报，中国企业在德国引进的外资中占比不到1%，但德国企业在中国的投资却多很多。

她表示，如果中德之间的相互投资变得更加平衡和频繁，两国经济合作将带来更多优势。

刘延东对该报表示，中国的投资帮助稳定了德国企业的经营，同时打开了新市场并确保就业。

她并对西方国家对中国钢铁征收反倾销关税发出警告。

报导引述她的话称，不适当地使用各种措施来支持企业和贸易，例如反倾销关税等，根本无助于解决全球钢铁业产能过剩的问题。