中德关系：中国副总理称中国企业在德国的并购让双方受益--报纸

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
据汤森路透数据，今年迄今，中国投资者已达成47笔收购德国资产的交易，总价值达103亿欧元，高于2015年的29笔交易及2.63亿欧元。
刘延东告诉德国商报，中国企业在德国引进的外资中占比不到1%，但德国企业在中国的投资却多很多。
她表示，如果中德之间的相互投资变得更加平衡和频繁，两国经济合作将带来更多优势。
刘延东对该报表示，中国的投资帮助稳定了德国企业的经营，同时打开了新市场并确保就业。
她并对西方国家对中国钢铁征收反倾销关税发出警告。
报导引述她的话称，不适当地使用各种措施来支持企业和贸易，例如反倾销关税等，根本无助于解决全球钢铁业产能过剩的问题。
“把欧美钢铁出口商目前面临的问题，归咎于中国钢铁业产能过剩和出口补贴，是完全没有理由的和不公平的。”她说。(完) (编译 张荻/张若琪 审校 郑茵/张涛)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。