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亚洲 | 2016年 11月 25日 星期五 09:08 BJT

《全球汇市》美元兑日圆升至八个月高位，因美债收益率走扬

该收益率本周中段升穿2.4%至2015年7月以来最高，因市场仍预期特朗普政府将增加通
过举债融资的支出，刺激经济加速成长并推高通胀。
    
    在美债收益率上涨的提振下，美元指数涨0.2%报101.860，隔夜曾升至13年半高位102.0
50。美元指数本周可能涨0.6%。
    
    澳元兑美元 下滑0.1%报0.7408，英镑兑美元 亦跌0.1%报1.2433。
    
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0544  1.0552  -0.08  -2.91  1.0860
    美元/日圆            113.79  113.29  +0.44  -5.41  120.30
    欧元/日圆         120.02  119.52  +0.42  -8.01  130.47
    美元/瑞郎            1.0177  1.0169  +0.08  +1.59  1.0018
    英镑/美元            1.2445  1.2448  -0.02 -15.56  1.4738
    美元/加元            1.3501  1.3486  +0.11  -2.44  1.3839
    美元/离岸人民币      6.9557  6.9449  +0.16  +5.90  6.5680
    澳元/美元            0.7403  0.7406  -0.04  +1.76  0.7275
    新西兰元/美元        0.6994  0.6995  -0.01  +2.48  0.6825
    澳元/日圆         84.290  83.930  +0.43  -3.80  87.620
    新西兰元/日圆     79.600  79.230  +0.47  -2.90  81.980
    英镑/日圆         141.61  140.91  +0.50 -20.09  177.22
    澳元/新西兰元     1.0587  1.0571  +0.15  -0.72  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译 戴素萍/王丽鑫/李爽  审校 徐文焰/张涛)

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