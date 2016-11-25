《全球汇市》美元兑日圆升至八个月高位，因美债收益率走扬

该收益率本周中段升穿2.4%至2015年7月以来最高，因市场仍预期特朗普政府将增加通 过举债融资的支出，刺激经济加速成长并推高通胀。 在美债收益率上涨的提振下，美元指数涨0.2%报101.860，隔夜曾升至13年半高位102.0 50。美元指数本周可能涨0.6%。 澳元兑美元 下滑0.1%报0.7408，英镑兑美元 亦跌0.1%报1.2433。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0544 1.0552 -0.08 -2.91 1.0860 美元/日圆 113.79 113.29 +0.44 -5.41 120.30 欧元/日圆 120.02 119.52 +0.42 -8.01 130.47 美元/瑞郎 1.0177 1.0169 +0.08 +1.59 1.0018 英镑/美元 1.2445 1.2448 -0.02 -15.56 1.4738 美元/加元 1.3501 1.3486 +0.11 -2.44 1.3839 美元/离岸人民币 6.9557 6.9449 +0.16 +5.90 6.5680 澳元/美元 0.7403 0.7406 -0.04 +1.76 0.7275 新西兰元/美元 0.6994 0.6995 -0.01 +2.48 0.6825 澳元/日圆 84.290 83.930 +0.43 -3.80 87.620 新西兰元/日圆 79.600 79.230 +0.47 -2.90 81.980 英镑/日圆 141.61 140.91 +0.50 -20.09 177.22 澳元/新西兰元 1.0587 1.0571 +0.15 -0.72 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 戴素萍/王丽鑫/李爽 审校 徐文焰/张涛)