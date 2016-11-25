港报财经评论：港资股中綫具吸引力--经济日报11月25日

港资股中綫具吸引力/ 林瑞芬

股债市场息息相关，在美债大幅抽升下，资金在调道，将对明年各类投资产品产生变数，值得用多些时间观察。

利好经济数据刺激，美债息周三再抽升，美国10年期债息一度突破2.4厘，创出2015年7月15日以来最高水平。

特朗普大搞基建，可否激活长期低增长的美国经济，还是未知数，还对再通胀预期及发债规模扩大的可能性提升信心强烈，债息节节攀升。附图所示，美国10年期债息已突破2010年以来延伸的下降轨，标志长期低息的周期或确认过去，进入上升周期之始。

债市已上演资金大逃走，相信仍会持续一段时间，债牛过去，将对投资者未来资金配置的投资起重大变数，暂看，从债市逃出的资金回流到美股，道指 、标普500指数 、罗素2000指数 在周三再创出新高。

对港股而言，美债息急升，也是不利，美元持续走强，资金回流美国。但话分两头，如果美国经济趋向好，再通胀预期，而美国加息步伐又有序的话，企业始终反映基本面利润，投资者冒险的信心增强，在美债息上升周期之初，不是全利淡股市。

恒指 昨收22,608点，跌0.3%，国指 收报9,678点，升0.13%，大市成交额558亿港元。技术上，恒指走势较国指弱，反弹点到即止，未及50天綫（现近23,134）已回软，100天綫暂受阻，后市不宜失守22,000关，不然，震幅扩大。国指方面，反弹动力有限，趋于9,500为中轴争持，维持在一定波幅内争持，参考保历加通道，国指阻力在9,750左右，向下支持近9,280点。

息魔当道，便宜钱未必再有，准备债务开支的提升，未来投资大方向，首要尽量避开重债股。环球债市息率攀升，影响性不容忽视。A股市场相对封闭，近日亦如美国一样，受惠由债市流出的资金，加上房地产市场正在被调控，资金亦可能流至中国股市而呈强势，上证昨收报3,241点，微升0.02%，维持反覆挑战3,400之势。

后市而言，资金面是主要左右市况的关键。本周，有一则消息，需要投资者特别关注。中国银监会最新公布全面修订《商业银行表外业务风险管理指引》，扩展了表外业务定义范围，从之前的担保类和部分承诺类，增至担保承诺类、代理投融资服务类、仲介服务类、其他类等四类，并要求商业银行在开展表外业务时，遵循全覆盖原则、分类管理原则，以及实质重于形式原则。对此，分析师多认为，未来银行的表外业务增速将放缓，资产荒或变为资金荒，对债市而言，短期影响或相对有限，但中长期偏负面，或引发债市调整，企业信用风险或因此爆发。

内地调控楼市，炒风有所降温。债市亦正在调整中，考虑到人民币亦在贬值路途上，内地投资者资本保值的需求相信日益增大，诱发资金流向海外投资。相信美元会保持一段相对人民币的强势，港元还与美元挂鈎，对内地投资港元资产具一定吸引力，为港股制造机遇。

美元近期再展强势，确有多重诱因，一是预期美息攀升，二来憧憬经济向好，三来是美国候任总统特朗普在竞选时承诺，将对跨国公司滙回美国的海外留存资金给予税收优惠，税率从35%降至10%，或能诱发更大规模的海外资金回流美国，支持美元。

据中金公司指出，在现行税收体制下，美国对跨国企业海外滙回利润征收与国内所得相同的企业所得税（国外缴税可作抵扣），而对未滙回利润延迟征税，直至其滙回。

美国当前35%的企业所得税是主要OECD国家中最高的，也比很多新兴经济体的税率高。出于避税动机，一些美国企业选择把很大一部分利润留存在海外，以现金和现金等价物持有或用于海外再投资，而据美国国会税收联合委员会估计，美国企业未滙回海外利润存量在2015年底高达2.6万亿美元，约为美国GDP的14.1%（预计流动资金约在1万亿美元）。按国际收支口径，美国2015年对外直接投资的海外利润为4,130亿美元，其中用于再投资的部分高达3,044亿美元，意味着当年73.7%的海外利润滞留在外。如特朗普就相关海外资金减税，就有相当大机会触发资金回流美国。

所以说，深港通只会有迟，但不会没有，对港资股是中期的机遇，且看滙丰 近月走势明显胜于股王腾讯 ，多少反映内地投资者对港元、美元资产的追求，看着人民币一点一点地贬，保值要紧。

技术上，滙丰自突破60港元之后，持续守稳其上，有条件于后市反覆试冲70港元，中期投资部署，则可考虑在59至60港元收集，以56港元止蚀，昨收报61.45港元。（完）

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