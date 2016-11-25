港报社评：监察空管勿人云亦云，须回归专业判断处理--明报11月25日

新空管系统全面启用之后，民航处以「非常畅顺」来形容，本业民航机师的立法会议员谭文豪则以接连收到民航处前线职员提供的情况，认为新系统有问题，并质疑民航处是否刻意隐瞒等。设若新系统真有安全隐患，应该也有必要提出来，要求民航处解释和处理；不过，须注意从专业层面而言，有关质疑是否具有真正意义，抑或仅属新系统需时适应，即是说须慎防出现假问题。空管系统经常被质疑「影响航班安全」，会衍生本港航班不安全的氛围，各方如何发挥监察职能，又不至酿成无谓误解以至恐慌，特别是有身分的立法会议员更须拿揑准确。

从昨日起，本港原有旧空管系统进入「Cold Standby」（静止备用）状态，不会输入飞行计划资料，旧系统将保留6个月。不过，因为新系统同时有两套备份，即使出现什么状况，当局认为都毋须再复用旧系统。因此，可以说，本港航空交通已经由新系统全面接管，进入主要以数据处理空管的「升呢」阶段。

新系统启用之后，谭文豪议员先后提出3种情况。首先是有航班在雷达显示屏「消失」12秒；其次是显示屏出现飞机「分身」，即是有飞机影像重叠；另外是出现所谓「鬼机」，即是有飞机无故出现于显示屏，然后又消失。谭文豪说上述情况是由民航处前线职员透露，新系统启用后几乎每天都发生，他认为事态影响航班安全，也导致空管人员分心。

民航处就上述情况都有解释。有关航班「消失」12秒，承认涉及新系统融合雷达资料需时较长所致，又透露旧系统亦曾出现类似情况，不过新系统「消失」12秒并不理想，已经要求系统供应商跟进。至于「飞机分身」和「鬼机」情况，民航处说旧系统和外国的空管系统亦有发生，空管人员受过专业训练，绝对有能力应付这些预知情况，云云。民航处强调谭文豪提及的情况，都是预知，绝非新系统出了原因不明的问题；既然是预知，当然知道如何应对处理，从民航处的视角，认为对航班安全不构成影响。

空管系统是一个复杂体系，此所以须由具专业知识、背景，受过相关训练的专业人士操作，绝大多数市民是门外汉，对空管一片空白。谭文豪本业民航机师，与市民比较，对空管知识应该知道多一点；即使如此，就他指出的3种情况，是否新系统独有、是否必然危及航班安全等，他究竟知道多少？民航处人员解释从系统设计，到包括航机上答应器出现问题、受地势或障碍物影响、雷达遭受干扰等都会影响信息质量等因素，显示谭文豪对3种情况的真实意义，认知和了解并不透彻。

航空交通安全在任何一个城市，都是重中之重，不容许任何疏失，也绝无妥协余地，相信即使是「放料」的民航处前线职员，同样基于航班安全为考虑。民航处高层肯定有空管专家，他们从各个方面解说质疑，应该视为是给本港航空交通安全背书，承担责任的做法。另外，设若新系统真有不可克服的安全问题，看不到民航处人员为何要刻意隐瞒。事实上，新系统之全面启用，政府两度参考了英国国家航空交通服务有限公司「NATS」的独立意见。所以，就空管系统只有回归专业、以专家的意见为依归，除此之外，人云亦云的说法没有参考价值，应该不予理会。

民航处这套新空管系统Autotrac 3，耗资15亿元，据知民航处就引入这套系统，内部有不同意见，传媒在过去数年时有报道有关争议。反对一方认为新系统有不妥、不善或不足之处，当局最终决定引入，不过表明新系统装设之后，须经由独立专家评估，认为无问题才会使用。现在全部程序已经完成，只是民航处内部仍然有人「放料」，塑造新系统有安全隐患的氛围，而且透过有身分的立法会议员为之，客观上予人对新系统的安全信心，产生负面影响，情况使人遗憾。期望各方本诸安全第一、切勿搅局的认知和取态，处理质疑空管新系统的问题。另外，民航处内部反对新系统的力量至今未止息，或许反映内部沟通有问题，民航处应该加强与员工交流，释疑解惑，使员工全面接受新系统，做好空管工作，确保航班升降绝对安全。

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