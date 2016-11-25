港报社评：贬值升值两个世界，中美贸易今日当年--信报11月25日

美国民主党在刚结束的大选中「三大皆空」，总统候选人希拉莉大热倒灶的同时，国会参众两院控制权亦落入共和党人之手。美利坚政坛已成共和党天下，舆论界大都认为特朗普日后施政可望相对畅顺，不会像奥巴马过去八年般处处碰壁。

较少人注意的是，特朗普一些主要政策取向，例如斥巨资大兴土木或把中国纳入「货币操控国」名单，共和党人不见得举脚赞成，却深获民主党内好些元老级人物认同。

在豪掷数以千亿美元计资金改善基础设施上，特朗普的建议得到众议院民主党领袖佩洛茜（Nancy Pelosi）和纽约州资深民主党参议员舒默（Charles Schumer）鼎力支持，反而共和党籍众议院议长瑞安（Paul Ryan）对此并不热中；党内不少主催量入为出的议员，对特朗普不顾财政赤字恶化推动基建更加大有保留。

在以上提及的名字中，舒默与特朗普非但有「乡里」之谊（两人皆来自纽约），谈到「美国优先」（America First）更是同声同气。这些年来，舒默力主对中国采取强硬立场，特朗普竞选期间不少针对神州的建议，诸如向中国进口货课以惩罚性关税，说穿了不过是舒默对华贸易主张的新瓶旧酒。

「棒打中国」虽是美国政客争取选票的惯用伎俩，但人民币滙价近月跌势急剧，兑美元已回到八年前水平，而特朗普政纲中的重头戏又获舒默这位异党知音力撑，中美于贸易领域的恩恩怨怨，在美国政坛变天之际既具重温价值，对前瞻未来亦不无助益。

中美围绕双边贸易拳来脚往最激烈的日子，应数北京二○○五年启动人民币滙率改革前两三年。舒默及其他不满中国的美国政客，抨击北京操控滙率固然不遗余力，连甚少在政治议题上说三道四的「股神」毕非德，二○○三年亦罕有地于《财富》杂志发表长达十一页的署名文章，一面为美国制造业「打抱不平」，一面就限制中国产品进口出谋献策。

毕非德打着「公平贸易」之名而行保护主义之实，既着力阻止中国货涌进美国，又不涉大幅提高关税，手段较舒默、特朗普等人高明得多。「股神」的计策包含许多操作上的细节，这里只摘重点简述。

毕非德建议政府向美国出口商发出数量等同于出口总值的「进口证明书」（Import Certificates，简称ICs），任何有意把产品输往美国的外国商户，都要先向美国出口商购买ICs，凭证入场。换句话说，要把价值一百万元的产品输往美国，外商必须出示反映一百万元美国出口的ICs，以确保任何数额的外国进口，背后必须有等值美国出口作支持。假设运作畅顺，毕非德深信美国巨额贸易赤字将逐步消失。

「股神」虽没有在文中点名，但冲着中国而来彰彰明甚。姑勿论依法而行是否能令中美贸易变得更「公平」，但费尽心思把价廉物美的外国货拒诸门外，岂是崇尚自由贸易之辈所应为？十余年前中美贸易关系何等剑拔弩张，于此可见。

北京于二○○五年踏上滙率改革之路，容许人民币渐进升值，在贸易对手眼中开放步伐虽永远「不达标」，人民币升值速度不够快、幅度不够大，但中国下定决心推行滙改，外在环境因素肯定「应记一功」。

时移世易，人民币早已从单边升值变为可跌可升，近期更是只跌不升，中间价昨天报六点九○八五兑一美元，八年半以来首次跌穿六点九水平，七算失守之声震耳欲聋，当年今日两个世界。

特朗普扬言退出「跨太平洋伙伴关系协定」（TPP），尚未上台已令奥巴马利用多边贸易围堵中国的如意算盘不攻自破，北京在亚太地区施展拳脚的空间得以大增。可是，「狂人」当选总统后美元持续走强，无论日圆欧罗，以至新兴货币，兑美元无不跌个四脚朝天。中国虽有藉预防性贬值增添灵活性，为日后与特朗普政府周旋储存「弹药」之意，但形势比人强，客观环境真的容许中国为回应美方要求，让人民币贬后回升吗？贸易这出亦政亦经的大龙凤，好戏还在后头！

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