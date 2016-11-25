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亚洲 | 2016年 11月 25日 星期五 09:09 BJT

全球金市：金价续跌，受美元强劲和美联储升息预期打压

美国期金 下跌0.6%，报1,181.8美元。

美元指数 涨0.1%至101.790。

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周四称，欧洲央行认为欧元区金融稳定面临的风险上升，关注意大利下月宪法改革公投的影响。

周四公布的数据显示，中国10月通过香港净进口的黄金数量增长15.8% ，至三个月来最高。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/张若琪 审校 王丽鑫/张涛)

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