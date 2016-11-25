中国经济：债转股、政府适度加杠杆等可助化解国企杠杆率偏高问题--人民日报

路透北京11月25日 - 人民日报周五刊文称，国企高杠杆与国企行业分布、金融结构、制度因素有关，但主要受周期性因素影响；在保持经济中高速增长的条件下，通过债转股、政府部门适度加杠杆等多策并举，中国有能力妥善解决国企杠杆率偏高问题。

这篇署名北京大学国家发展研究院姚洋、范保群的文章并指出，宏观经济周期波动是国企杠杆率走高的主要原因之一，而国有企业集中于高资产和产能过剩行业是造成其杠杆率偏高的直接原因。

“（2008年）金融危机后，外部需求明显下滑，国内投资增速回落，经济进入中高速增长的新常态，国企部门利润难以弥补高额的利息支出，资产负债率不再下降，而与危机前相比出现较大幅度上升，”文章称。

与此同时，中国国有企业分布于石油石化、煤炭、化工、钢铁等资本密集型重化工行业等上游产业比例较高，具有高杠杆运行的性质，需求疲弱时易出现产能过剩，且投资回报率相对较低。以产能过剩的典型行业钢铁业为例，2016年1-7月利润总额亏损18.1亿元人民币，资本回报率为负，而资产负债率高达70.9%。

文章并称，银行主导的金融体系是我国国有企业杠杆率偏高的重要结构性因素。由于资本市场不够发达，企业外部融资仍以贷款等间接融资为主；而且国有企业可以相对较低的成本从银行体系获得融资，从而产生贷款的所有制偏向。

刚性兑付预期是国企杠杆率偏高的制度性原因。在经济下行周期，由于国有企业和民营企业的经营性风险都在上升，刚性兑付预期导致银行和债券市场投资者更倾向于向规模较大的国有企业提供融资，从而显着推升国企杠杆率。

不过，“我国有能力保持经济实现中高速增长，这同时也是解决国有企业杠杆率偏高的关键。...我国有能力在不发生较大债务风险的情况下妥善解决国企杠杆率偏高问题，”文章称。

同时，杠杆率向政府部门适度转移有助于降低国企高杠杆率。目前中国政府和居民部门的杠杆率并不高，居民部门审慎性储蓄动机较强，举债动机较弱。中国政府绝大多数债务用来支持基础设施等方面的投资，这些投资在短期会创造需求，增加就业；在长期，则能提高生产率、形成新资产。

“因此，中央政府通过公开透明和市场化的方式适度加杠杆，有助于缓解国企部门去杠杆的压力。”文章称。

市场化债转股对于化解国企高杠杆也具有积极借鉴意义。通过债转股不仅对降低国企杠杆率有直接效果，而且可以减少国企债务对信贷资源的挤占，缓解银行体系不良贷款率上升风险，为宏观审慎管理创造稳健的环境。