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亚洲 | 2016年 11月 25日 星期五 09:36 BJT

国际油市：交投淡静，OPEC会议前不确定性弥漫市场

交易员称，由于美国假期，市场交投清淡，而且OPEC牵头的减产计划存在不确定性，投资者也不愿大量押注。

OPEC将于11月30日开会协调减产，非OPEC产油国俄罗斯可能也参加，但OPEC内部对于哪国应该减产以及减产规模仍存在分歧。

“原油价格持稳...投资者似乎持观望态度，等待OPEC下周在维也纳召开的会议结果，”澳新银行周五表示。

多数分析师认为，会达成某种形式的减产协议，但力度是否足以支撑油价还不确定。

除了OPEC外，交易员称美元强势也打压油价。美元指数 本月触及2003年以来高位。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞/李爽 审校 戴素萍)

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