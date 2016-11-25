中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均下跌，CFETS指数微跌至94.67

路透上海11月25日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币 汇率指数周五较上日微跌0.08%至94.67；SDR篮子指数微跌至95.29，BIS篮子指数微跌至96. 03。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.21%，SDR篮子指数跌3.59%，BIS指数跌5.58% 。 CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬点 数 人民币 6.9168 -83 欧元 7.3017 -200 日圆 6.1058 337 港元 0.8918 -10.9 英镑 8.6131 -234 澳元 5.1277 -297 新西兰元 4.8497 -139 新加坡元 4.831 -83 瑞郎 6.804 -98 加元 5.1283 -89 林吉特 0.642 7.5 卢布 9.3254 105 泰铢 5.1507 -104 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中 国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发 布人民币汇率指数数据。 另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<. RXYH>最新报95.11，较上日微跌0.09%；RXY全球在岸人民币指数 报95.41，微跌0%； RXY参考离岸人民币指数 报94.99，微跌0.09%；RXY参考在岸人民币指数 报 95.29，微跌0.01%。 汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币 兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 张金栋; 审校 林高丽)