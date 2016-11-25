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亚洲 | 2016年 11月 25日 星期五 09:28 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均下跌，CFETS指数微跌至94.67

路透上海11月25日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币
汇率指数周五较上日微跌0.08%至94.67；SDR篮子指数微跌至95.29，BIS篮子指数微跌至96.
03。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.21%，SDR篮子指数跌3.59%，BIS指数跌5.58%
。
 CFETS篮子货币              今日中间价     CFETS篮子货币较上日升贬点
                                           数
 人民币                            6.9168                         -83
 欧元                              7.3017                        -200
 日圆                              6.1058                         337
 港元                              0.8918                       -10.9
 英镑                              8.6131                        -234
 澳元                              5.1277                        -297
 新西兰元                          4.8497                        -139
 新加坡元                           4.831                         -83
 瑞郎                               6.804                         -98
 加元                              5.1283                         -89
 林吉特                             0.642                         7.5
 卢布                              9.3254                         105
 泰铢                              5.1507                        -104
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中
国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发
布人民币汇率指数数据。

    另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报95.11，较上日微跌0.09%；RXY全球在岸人民币指数 报95.41，微跌0%；
RXY参考离岸人民币指数 报94.99，微跌0.09%；RXY参考在岸人民币指数 报
95.29，微跌0.01%。

    汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币
兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 
（完）

 (发稿 张金栋; 审校 林高丽)

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