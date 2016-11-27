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亚洲 | 2016年 11月 28日 星期一 07:31 BJT

****主要国家经济指标预测--11月28日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段     预估值        前值
        
    11月28日(一)
    0900 意大利制造业企业信心指数                       11月       --       103.0 
    0900 欧元区M3货供额(年增率)                         10月     +5.0%      +5.0%
               对家庭贷款                                          --       +1.8%
               对非金融行业贷款                                    --       +1.9%
    1000 欧元区企业景气指数                             11月      0.57       0.55
               经济景气指数                                      107.0      106.3
               工业景气指数                                      负0.5      负0.6
               服务业景气指数                                　   12.5       12.0
               消费者信心指数终值                                 -6.1      负8.0
               消费者通胀预期指数                                  --         4.3
               生产者通胀预期指数                                  --         3.2
    1530 美国达拉斯联储制造业活动指数                   11月       --       负1.5
    2100 韩国央行制造业景气判断指数                     12月       --          74
    2330 日本所有家庭支出(较上年同期)                   10月     -0.6%      -2.1%
             所有家庭支出(较前月)                                +0.1%      +2.8%
    2330 日本求才求职比                                 10月      1.39       1.38
             失业率                                               3.0%       3.0% 
    2350 日本零售销售(较上年同期)                       10月     -1.2%      -1.9% 


    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段        现值      预估值

    11月24日(四)
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                       前周 卖超2,606        --
         外资投资日本股票(亿日圆)                            买超4,617        -- 
    
    11月25日(五)
    0745 法国消费者信心指数                             11月        98        98 
    0900 意大利工业订单(经季节调整，较前月)              9月     -6.8%        --
                       (未经季节调整，较上年同期)                +2.6%        --
               工业销售(经季节调整，较前月)              9月     -4.6%        -- 
                       (未经季节调整，较上年同期)                -0.3%        --
    0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季)          第三季修正值     +0.5%      +0.5%
                              (较上年同期)                       +2.3%      +2.3%
    0930 英国企业投资(较前季)                    第三季初值      +0.9%      +0.6%
                     (较上年同期)                                -1.6%      -2.1%
    1000 意大利经季节调整零售销售(较前月)                9月     -0.6%        -- 
               未经季节调整零售销售(较上年同期)                  -1.4%        -- 
    1100 英国CBI零售销售差值                            11月      正26       正12
    1330 美国商品贸易收支(亿美元)                   10月初值 逆差619.9        -- 
    1330 美国趸售(批发)库存                         10月初值     -0.4%        -- 
    1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI)          11月初值      54.9        -- 
                   服务业PMI                                      54.7       54.8 
    (完)
 
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 张若琪/王洋 审校 李爽)

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