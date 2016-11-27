主要国家经济指标预测--11月28日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月28日(一) 0900 意大利制造业企业信心指数 11月 -- 103.0 0900 欧元区M3货供额(年增率) 10月 +5.0% +5.0% 对家庭贷款 -- +1.8% 对非金融行业贷款 -- +1.9% 1000 欧元区企业景气指数 11月 0.57 0.55 经济景气指数 107.0 106.3 工业景气指数 负0.5 负0.6 服务业景气指数 12.5 12.0 消费者信心指数终值 -6.1 负8.0 消费者通胀预期指数 -- 4.3 生产者通胀预期指数 -- 3.2 1530 美国达拉斯联储制造业活动指数 11月 -- 负1.5 2100 韩国央行制造业景气判断指数 12月 -- 74 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 10月 -0.6% -2.1% 所有家庭支出(较前月) +0.1% +2.8% 2330 日本求才求职比 10月 1.39 1.38 失业率 3.0% 3.0% 2350 日本零售销售(较上年同期) 10月 -1.2% -1.9% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 11月24日(四) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 卖超2,606 -- 外资投资日本股票(亿日圆) 买超4,617 -- 11月25日(五) 0745 法国消费者信心指数 11月 98 98 0900 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 9月 -6.8% -- (未经季节调整，较上年同期) +2.6% -- 工业销售(经季节调整，较前月) 9月 -4.6% -- (未经季节调整，较上年同期) -0.3% -- 0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季修正值 +0.5% +0.5% (较上年同期) +2.3% +2.3% 0930 英国企业投资(较前季) 第三季初值 +0.9% +0.6% (较上年同期) -1.6% -2.1% 1000 意大利经季节调整零售销售(较前月) 9月 -0.6% -- 未经季节调整零售销售(较上年同期) -1.4% -- 1100 英国CBI零售销售差值 11月 正26 正12 1330 美国商品贸易收支(亿美元) 10月初值 逆差619.9 -- 1330 美国趸售(批发)库存 10月初值 -0.4% -- 1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 11月初值 54.9 -- 服务业PMI 54.7 54.8 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 张若琪/王洋 审校 李爽)