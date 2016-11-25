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亚洲 | 2016年 11月 25日 星期五 09:58 BJT

金属期市：期锌接近八年高位，因看好后市需求

LME三个月期铜 上涨0.4%报每吨5,890美元，亦延续上日涨势。

上海主力期铜合约 上涨2.2%报48,350元人民币。

中国将调查煤炭和钢铁行业的非法扩张。

必和必拓和淡水河谷将提供融资和信贷额度给位于巴西的铁矿石合资企业Samarco。该合资企业于2015年11月发生致命矿灾。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/张若琪 审校 戴素萍/徐文焰)

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