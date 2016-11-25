中国外汇：广东A类贸易企业外汇收入可直接进入经常项目外汇账户或结汇--报载

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透北京11月25日 - 中国金融时报周五报导称，国家外管局广东省分局简化贸易外汇收支流程，其中贸易外汇收支分类为A类的企业，其外汇收入可不进入出口收入待核查账户，直接进入经常项目外汇账户或结汇；初步统计，仅2016年三季度广东辖内就有8,000余家企业享受了该便利政策。
报导并称，广东省A类企业在银行办理货物贸易外汇收支时，在真实、合规的前提下，可仅凭电子单证办理收付汇业务，无需携带大量纸质业务凭证，业务办理更加高效、便捷，交易成本也进一步降低。
报导称，国家外汇局广东省分局2016年以来，在前期简政放权的基础上，继续推进一系列措施深化外汇管理改革，为广东涉外经济发展提供更加宽松的政策环境。 针对越来越多的个体工商户参与跨境货物贸易，外汇局广东省分局推进简化个人贸易单证审核工作。目前，已在银行开立外汇结算账户的个体工商户可凭合同及物流公司出具的运输单据等商业单证办理货物贸易结汇，无需提供代理企业出口货物报关单等凭证，使出口货款资金可以通过更加便捷合理的途径回流。
在中国上海自贸区挂牌成立三周年之际，央行启动新一轮金融改革落实“金改40条”意见，进一步拓展自贸区跨境金融服务功能支持科技创新，推动FT(自由贸易)账户体系服务实体经济跨境活动需求；新政亦是加快上海具有全球影响力的科技创新中心建设的重要举措之一。 （完） (发稿 李文科; 审校 乔艳红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。