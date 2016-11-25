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亚洲 | 2016年 11月 25日 星期五 10:08 BJT

香港个股：当代置业与长城环亚成立北美房地产基金，规模9,000万美元

路透香港11月25日 - 中国房地产开发商--当代置业 称，与长城资产管理公司于香港注册的长城环亚国际投资合作成立一支北美房地产基金，规模9,000万美元。

据周四晚间公告，该基金名为“Great Wall Modern Land Fund L.P.”，由当代置业与长城环亚分别占75%及25%权益，主要业务为透过购买、收购、提供贷款等方式经营投资有关北美房地产开发项目。

当代置业表示，由于集团致力于透过合营企业及并购在北美拓展其物业开发业务，成立基金与此发展策略一致。

长城环亚主要从事金融投资、股权投资及于香港提供金融谘询服务，该公司此前完成收购南潮控股 的控股权，后者拟易名为“长城环亚控股有限公司”，并将拓展中国房地产业务。

香港时间10:02，当代置业升1.02%，报1.01港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 乔艳红)

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