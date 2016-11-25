香港个股：当代置业与长城环亚成立北美房地产基金，规模9,000万美元

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港11月25日 - 中国房地产开发商--当代置业 称，与长城资产管理公司于香港注册的长城环亚国际投资合作成立一支北美房地产基金，规模9,000万美元。
据周四晚间公告，该基金名为“Great Wall Modern Land Fund L.P.”，由当代置业与长城环亚分别占75%及25%权益，主要业务为透过购买、收购、提供贷款等方式经营投资有关北美房地产开发项目。
当代置业表示，由于集团致力于透过合营企业及并购在北美拓展其物业开发业务，成立基金与此发展策略一致。
长城环亚主要从事金融投资、股权投资及于香港提供金融谘询服务，该公司此前完成收购南潮控股 的控股权，后者拟易名为“长城环亚控股有限公司”，并将拓展中国房地产业务。
香港时间10:02，当代置业升1.02%，报1.01港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 乔艳红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。