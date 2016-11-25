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亚洲 | 2016年 11月 25日 星期五 10:13 BJT

台湾股市：略微上扬，电子和金融保险股涨高

显示器面板生产商瀚宇彩晶 上涨1.7%，而国泰金 大涨4%。

不过运输类指数 下滑0.6%，因昨日上涨1.3%后遭遇获利卖压。

在交投活跃个股中，华航 下挫3.2%，长荣航 跌1.3%。(完)

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