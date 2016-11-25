中国环保：今年第二批环保督察进驻七省市，重点盯住影响恶劣的突出问题

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透北京11月25日 - 新华社报导称，今年第二批环境保护督察工作全面启动，从11月24日起到11月底，中央环保督察组将陆续开始督察进驻北京、上海、湖北、广东、重庆、陕西、甘肃等七个省市，具体督察坚持问题导向，重点盯住中央高度关注、群众反映强烈、社会影响恶劣的突出环境问题及其处理情况。
报导称， 督察主要采取听取汇报、调阅资料、个别谈话、走访问询、受理举报、现场抽查、下沉督察等方式开展工作。根据安排，第二批环境保护督察进驻时间为一个月左右，预计今年年底前全面完成进驻工作。
具体督察中，重点检查环境质量呈现恶化趋势的区域流域及整治情况；重点督察地方党委和政府及其有关部门环保不作为、乱作为的情况；重点了解地方落实环境保护党政同责和一岗双责、严格责任追究等情况。
重庆召开的中央第五环境保护督察组督察重庆市工作动员会上获悉，督察进驻期间，督察组将设立专门的值班电话和邮政信箱，每天早8点至晚8点受理举报电话。督察组主要受理被督察省市环境保护方面的来信来电举报。
今年7月，第一批中央环境保护督察工作全面启动，八个中央环境保护督察组分别负责对内蒙古、黑龙江、江苏、江西、河南、广西、云南、宁夏等八个省（自治区）开展为期一个月的环保督察。
2016年第一批中央环境保护督察已于11月中旬陆续向地方反馈。新华社日前报导称，督察组向河南省反馈指出，河南环境保护工作推进落实不够有力，不作为、慢作为问题较突出，部分地区环境形势十分严峻，局部地区生态破坏较为严重。
督察组并向黑龙江省反馈称，该省工作部署存在降低标准、放松要求现象，如未按照相关规定，对省直相关部门工作情况进行年度考核，也未对2015年未完成治理任务且空气质量恶化地区实施问责；督察组向江苏省委反馈称，该省贯彻落实国家环境保护决策部署不到位。（完） (发稿 李文科; 审校 乔艳红)
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路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。