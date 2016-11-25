《路透晚报》--11月25日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经/金融】

--中国经济：债转股、政府适度加杠杆等可助化解国企杠杆率偏高问题--人民日报

人民日报刊文称，国企高杠杆与国企行业分布、金融结构、制度因素有关，但主要受周期性因素影响；在保持经济中高速增长的条件下，通过债转股、政府部门适度加杠杆等多策并举，中国有能力妥善解决国企杠杆率偏高问题。

--《独家新闻》德国安联在中国设立基金部门，瞄向海外投资--消息人士

三位消息人士称，欧洲最大保险商--德国保险商安联正在上海设立一家全资部门，用于推出在海外投资的对冲基金。一些海外基金公司正在为中国放松海外投资限制做准备。中国对海外投资的限制旨在抑制资本外流。

--中国金融：10月末银行业总资产同比增16.5%，总负债同比增16.4%--银监会

中国银监会公布数据称，10月末银行业金融机构资产总额219.6万亿元人民币，同比增长16.5%；负债总额202.47万亿元，同比增16.4%。

--中国环保：今年第二批环保督察进驻七省市，重点盯住影响恶劣的突出问题

新华社报导称，今年第二批环境保护督察工作全面启动，从11月24日起到11月底，中央环保督察组将陆续开始督察进驻北京、上海、湖北、广东、重庆、陕西、甘肃等七个省市，具体督察坚持问题导向，重点盯住中央高度关注、群众反映强烈、社会影响恶劣的突出环境问题及其处理情况。

--中国经济：发改委批复四川达州民用机场迁建工程，总投资18.84亿元

中国国家发展和改革委员会日前批复称，同意实施四川达州民用机场迁建工程，项目总投资18.84亿元人民币，旨在满足当地航空运输发展需要，解决机场运行与城市发展的矛盾。

--中国社会：江西丰城电厂施工平台坍塌事故已造成74人死亡、2人受伤

新华社报导称，关于江西省宜春丰城电厂三期扩建工程Ｄ标段冷却塔平桥吊倒塌。截至周四22时，确认事故现场74人死亡，2人受伤。

--香港金融：财政司司长率金管局总裁等下周前赴北京拜会中央财金官员

香港政府称，财政司司长曾俊华将率领金管局总裁等官员，下周前赴北京与中央政府财金官员会面，商讨共同关注事宜。

--《台湾金融市场一周展望》台股随美股V型反转，续攻与否看美国重要数据脸色

特朗普胜选激发的政策蜜月行情持续提振美元独强，并拉升美股频创新高，原本跌深的台股亦随美股上演V型反转，急弹飞越9,100点，惟台币跟着亚币表现憔悴。分析师表示，台股下周能否续攻待观察，台币则料续趋贬整理，关注下周美国GDP、非农就业报告等重要数据释出指引。

--台湾数据：第三季经济成长率为2.03%，微幅调高今年经济成长预估--主计总处

台湾主计总处公布，将2016年经济成长率预估上修至1.35%(原估为成长1.22%)、 通膨率上修至1.31%(原估为成长1.12%)。

【固定收益】

--《分析》中国央行公开市场净投放力度收敛，人民币贬值加速制约资金面

中国央行公开市场本周以来连续进行7天、14天、28天三个期限的逆回购组合操作，单周累计净投放400亿元人民币，较上周数千亿的投放力度明显收敛，且最后两个交易日转为小幅净回笼。伴随周中人民币兑美元汇价破位下跌，银行间资金面延续稳中偏紧状态。

--新债招标：中国三个月贴现国债收益率2.1092%，发行量120.8亿--业内人士

中国财政部公告，上午招标发行的三个月期贴现国债，获得0.8亿元人民币的追加认购，最终发行总量为120.8亿元；发行价格99.477元，投标倍数2.66倍。

--中国债市动态：现券收益率及IRS走升，美元强势格局下债市仍承压

中国银行间债市早盘现券收益率整体稍有上行，仅30年国债因保险机构等买需仍强而表现相对独立；而受隔夜美债收益率继续走高以及土耳其升息等影响，利率互换（IRS）连续两日涨势明显，再度上行约4个基点（bp）。

--中国货币市场：资金缓和惟七天供给偏少，年底时点等因素致短期预期谨慎

中国银行间市场早盘资金面出现缓解，隔夜供需两旺，惟跨月的七天期品种在大量需求下显得供给偏少。交易员称，公开市场逆回购投放累积效应显现，大行供给增加，不过面临年底时点因素，且央行近两天又开始回笼资金，叠加人民币持续贬值，后续资金面预期仍不甚乐观。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘逆中间价缩量小升，大行现身维稳控制贬值节奏

人民币兑美元即期早盘缩量小升；中间价则跌破6.91元再创近八年半新低，因隔夜美元指数继续走强。交易员称，中间价仍根据定价机制运行，但开盘后大行即现身维稳，在岸和离岸市场均有大行身影，意在控制贬值节奏。

--《人民币综述》贬值预期下的“化瘀”药方：渐进提升波动率

去年8.11汇改以来，人民币兑美元汇率已贬值超10%，然而当前人民币汇率仍存在明显的单边一致的贬值预期，市场也在猜测，明年新的购汇额度出来后，汇率将面临更大的压力，如何化解贬值预期成为各方关注的焦点。

--中国外汇：广东A类贸易企业外汇收入可直接进入经常项目外汇账户或结汇--报载

中国金融时报报导称，国家外管局广东省分局简化贸易外汇收支流程，其中贸易外汇收支分类为A类的企业，其外汇收入可不进入出口收入待核查账户，直接进入经常项目外汇账户或结汇；初步统计，仅2016年三季度广东辖内就有8,000余家企业享受了该便利政策。

--人民币汇率：FED加息前释放贬值压力，长期稳定仍有支撑--金融时报

中国金融时报发表分析文章称，近期人民币贬值其实是在美联储(FED)加息之前释放的贬值压力，且近期资金外流压力并未随着人民币贬值压力而强化，市场对本轮贬值反应较为理性。

--人民币衍生品：境内美元掉期上移因大行展期减少，美元拆借中长端续升

中国境内美元/人民币掉期曲线本周继续上移。交易员称，大行展期需求减少，加上通过减持美债获取美元流动性，减少了在掉期长端的操作，一年期掉期点因而继续上行至逾600点；由于成本上升，机构也减少了在掉期长端用美元换取人民币的操作。nL4T1DQ2FW]

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均下跌，CFETS指数微跌至94.67

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微跌0.08%至94.67；SDR篮子指数微跌至95.29，BIS篮子指数微跌至96.03。

【证券/行业】

--《独家新闻》百胜中国拟以最高2亿美元收购外卖配送公司58到家

两名消息人士告诉路透，百胜中国控股(Yum China Holdings Inc.)正在磋商以最高2亿美元收购食品快递服务公司--58到家(Daojia.com)，因百胜中国希望扩大对叫外卖客户的销售。

--中国证券：深交所要求高送转公司披露业绩预告，不支持亏损或业绩下滑者参与

中国证券报报导，深圳证券交易所日前修改高送转方案公告格式，要求上市公司披露高送转时必须披露业绩预告，原则上不支持亏损或业绩大幅下滑公司高送转，公司有责任向重要股东问询减持计划。

--中国消费：快速消费品零售电商及便利店成赢家，大型店铺应瘦身--贝恩

国际咨询公司贝恩发布最新报告称，在快速消费品零售领域，线上零售继续着繁荣，而线下零售业除了便利店，其他业态基本没有增长，或已出现负增长。报告建议，大型零售商应及时调整业务模式，缩减店铺面积，削减成本和简化流程显得更为重要。

--中国个股：安邦资产进一步增持中国建筑，持有30亿股占比升至10%

中国建筑公告，安邦资产通过旗下资管产品，持有公司30亿股普通股，占总股本比例上升至10%。这是后者在连续增持中国建筑，且收到上海证券交易所问询函尚无答复后的最新进展。

--中国个股：上海银行获准筹建消费金融公司，注册资本10亿公司持股38%

本月刚刚上市的中国大型城商行--上海银行公告，获准与携程旅游网络技术(上海)等四家公司，共同出资设立消费金融公司。该公司注册资本10亿元人民币，其中上海银行出资3.80亿元，持股比例38%。

--中港个股：招商证券子公司拟出资至多5,500万港元设立韩国子公司

中国国内大型券商--招商证券公告称，董事会会议决定同意全资子公司招商证券国际有限公司出资不超过5,500万港元，在韩国设立全资子公司招商证券（韩国）有限公司，并开展相关业务。

--香港个股：当代置业与长城环亚成立北美房地产基金，规模9,000万美元

中国房地产开发商--当代置业称，与长城资产管理公司于香港注册的长城环亚国际投资合作成立一支北美房地产基金，规模9,000万美元。

--香港个股：上实城开签订30亿元人民币三年期贷款协议，置换外币贷款