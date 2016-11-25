版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 25日 星期五 10:34 BJT

台湾汇市：台币盘初走贬，因美债殖利率上扬令资金持续抽离

路透台北11月25日 - 台币兑美元 周五盘初走贬。交易员表示，美债殖利率在亚洲盘上扬，令亚洲新兴货币承压，不过台币仍未能脱离盘整走势。

他们指出，外资早盘偏买美元，美元兑台币又再度接近32.00关卡，不过出口商仍趁机抛汇，让台币贬值幅度有所收敛。

〞还是很无聊的市场。〞一银行交易主管说。

另一银行交易员称，32.00关键价位仍难以突破，因为出口商接近月底有抛汇需求，因此今日台币仍难脱离狭幅区间走势。

本地时间10:27，台币兑美元报在31.964，交投区间介于31.940-31.980，上日收在31.927。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点自小幅溢价转价平；目前一个月美元/台币远汇 报31.930/31.900，上日收在31.930。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•31.900-32.020。

最新相关报导链接：

--《全球汇市》美元兑日圆升至八个月高位，因美债收益率走扬

--韩国金融：企划财政部次官称必要时将迅速采取果断措施抑制市场波动 (完) (记者 董永年； 审校 乔艳红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐