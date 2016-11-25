台湾汇市：台币盘初走贬，因美债殖利率上扬令资金持续抽离

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透台北11月25日 - 台币兑美元 周五盘初走贬。交易员表示，美债殖利率在亚洲盘上扬，令亚洲新兴货币承压，不过台币仍未能脱离盘整走势。
他们指出，外资早盘偏买美元，美元兑台币又再度接近32.00关卡，不过出口商仍趁机抛汇，让台币贬值幅度有所收敛。
〞还是很无聊的市场。〞一银行交易主管说。
另一银行交易员称，32.00关键价位仍难以突破，因为出口商接近月底有抛汇需求，因此今日台币仍难脱离狭幅区间走势。
本地时间10:27，台币兑美元报在31.964，交投区间介于31.940-31.980，上日收在31.927。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点自小幅溢价转价平；目前一个月美元/台币远汇 报31.930/31.900，上日收在31.930。
交易员预测今日台币主要交易区间：
•31.900-32.020。
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