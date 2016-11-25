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亚洲 | 2016年 11月 25日 星期五 11:01 BJT

日本股市：日经指数连涨七日，因日圆进一步走软

同时，日本东证股价指数(TOPIX) 升至1,470.26点，连涨第11天，为2015年5月以来持续时间最长的一次连涨。

“投资者在追高，因日圆弱势仍在持续，”大和证券资本市场股市企划部部长高桥和宏表示，并称之前很少有人料到日圆会这样进一步走软。

美元兑日圆 小涨0.3%至113.730，之前曾触及八个月高位113.800，受美债收益率上升提振。

出口商类股上扬，丰田汽车 涨2.5%，本田汽车 大涨4.0%，Panasonic 飙升4.1%。

银行股走软，三菱日联金融集团(MUFG) 跌1.7%，瑞穗金融集团 跌1.0%，三井住友金融集团 跌1.4%。

未来几周，交易员称投资者密切关注11月30日的石油输出国组织(OPEC)成员国会议，以及下月初的意大利公投。

JPX-日经400指数 涨0.7%至13,202.07点。(完)

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