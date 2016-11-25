日本股市：日经指数连涨七日，因日圆进一步走软

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
同时，日本东证股价指数(TOPIX) 升至1,470.26点，连涨第11天，为2015年5月以来持续时间最长的一次连涨。
“投资者在追高，因日圆弱势仍在持续，”大和证券资本市场股市企划部部长高桥和宏表示，并称之前很少有人料到日圆会这样进一步走软。
美元兑日圆 小涨0.3%至113.730，之前曾触及八个月高位113.800，受美债收益率上升提振。
出口商类股上扬，丰田汽车 涨2.5%，本田汽车 大涨4.0%，Panasonic 飙升4.1%。
银行股走软，三菱日联金融集团(MUFG) 跌1.7%，瑞穗金融集团 跌1.0%，三井住友金融集团 跌1.4%。
未来几周，交易员称投资者密切关注11月30日的石油输出国组织(OPEC)成员国会议，以及下月初的意大利公投。
JPX-日经400指数 涨0.7%至13,202.07点。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。