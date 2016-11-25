版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 25日 星期五 11:06 BJT

《汇市简讯》美元指数上攻101.80关键长期阻力位

0248GMT
    
    * 美元指数涨0.1%，受日圆走势带动，美债收益率上升，两年期券收
益率升3个基点至1.15%，10年期券升5基点至2.40%
    * 市场表现正面，E-迷你标普500指数期货涨0.3%，金价下跌0.7%，
日经指数升0.8%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%
    * 动量指标中性，五、10和20日/周移动均线均向上
    * 呈现多头型态--若能收在101.80上方(2001/08年跌势61.8%回档位)
，将为重大利好
    * 只有收在10日移动均线100.75的下方，才会破坏升势
    * 相关图表： reut.rs/2fdGIHX
    (完)
    
  
 (编译 郑茵 审校 戴素萍)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐