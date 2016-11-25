《汇市简讯》美元指数上攻101.80关键长期阻力位

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
0248GMT * 美元指数涨0.1%，受日圆走势带动，美债收益率上升，两年期券收 益率升3个基点至1.15%，10年期券升5基点至2.40% * 市场表现正面，E-迷你标普500指数期货涨0.3%，金价下跌0.7%， 日经指数升0.8%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3% * 动量指标中性，五、10和20日/周移动均线均向上 * 呈现多头型态--若能收在101.80上方(2001/08年跌势61.8%回档位) ，将为重大利好 * 只有收在10日移动均线100.75的下方，才会破坏升势 * 相关图表： reut.rs/2fdGIHX (完) (编译 郑茵 审校 戴素萍)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。