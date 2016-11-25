《全球汇市》美元兑日圆升至八个月高点，因美债收益率重拾升势

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0563 1.0552 +0.10 -2.73 1.0860 美元/日圆 113.68 113.29 +0.34 -5.50 120.30 欧元/日圆 120.09 119.52 +0.48 -7.96 130.47 美元/瑞郎 1.0167 1.0169 -0.02 +1.49 1.0018 英镑/美元 1.2449 1.2448 +0.01 -15.53 1.4738 美元/加元 1.3483 1.3486 -0.02 -2.57 1.3839 美元/离岸人民币 6.9373 6.9449 -0.11 +5.62 6.5680 澳元/美元 0.7424 0.7406 +0.24 +2.05 0.7275 新西兰元/美元 0.7007 0.6995 +0.17 +2.67 0.6825 澳元/日圆 84.430 83.930 +0.60 -3.64 87.620 新西兰元/日圆 79.730 79.230 +0.63 -2.74 81.980 英镑/日圆 141.51 140.91 +0.43 -20.15 177.22 澳元/新西兰元 1.0593 1.0571 +0.21 -0.67 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 杜明霞/汪红英/王丽鑫/王琛；审校 李爽/张若琪/张涛)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。