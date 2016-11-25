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亚洲 | 2016年 11月 25日 星期五 11:26 BJT

《全球汇市》美元兑日圆升至八个月高点，因美债收益率重拾升势

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0563  1.0552  +0.10  -2.73  1.0860
    美元/日圆            113.68  113.29  +0.34  -5.50  120.30
    欧元/日圆         120.09  119.52  +0.48  -7.96  130.47
    美元/瑞郎            1.0167  1.0169  -0.02  +1.49  1.0018
    英镑/美元            1.2449  1.2448  +0.01 -15.53  1.4738
    美元/加元            1.3483  1.3486  -0.02  -2.57  1.3839
    美元/离岸人民币      6.9373  6.9449  -0.11  +5.62  6.5680
    澳元/美元            0.7424  0.7406  +0.24  +2.05  0.7275
    新西兰元/美元        0.7007  0.6995  +0.17  +2.67  0.6825
    澳元/日圆         84.430  83.930  +0.60  -3.64  87.620
    新西兰元/日圆     79.730  79.230  +0.63  -2.74  81.980
    英镑/日圆         141.51  140.91  +0.43 -20.15  177.22
    澳元/新西兰元     1.0593  1.0571  +0.21  -0.67  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 杜明霞/汪红英/王丽鑫/王琛；审校 李爽/张若琪/张涛)

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