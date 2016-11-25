香港个股：上实城开签订30亿元人民币三年期贷款协议，置换外币贷款

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港11月25日 - 中国上海实业城市开发集团有限公司 称，已签订30亿元人民币三年期贷款协议，所得款项用于归还外币贷款，以降低人民币汇率波动带来影响。
这家上实控股 子公司周四晚间的新闻稿称，与一家未具名的银行签订上述贷款协议，贷款利率约为3.8%，所得款项将用于归还公司以外币计价之股东贷款。
“董事认为，是次贷款融资不仅有助于进一步降低上实城开之综合财务成本，同时将优化现有债务结构，降低人民币汇率波动对其业务之影响。”公司并称。
截至今年中，上实城开的外币债务占总债务比例约20%，上年同期则约40%。
该公司8月完成在国内非公开发行本金额为17亿元之六年期公司债券，票面利率3.9%。
近期人民币持续贬值，人民币兑美元中间价 周五报6.9168元，较上日的6.9085下跌83点，再创近八年半低点，因美元指数仍强势，且昨日收盘价明显低于昨日中间价，共同拉低今日中间价。
香港时间11:17，上实城开报2.07港元，跌0.96%。（完） (记者 雷美珍；审校 乔艳红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。