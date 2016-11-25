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亚洲 | 2016年 11月 25日 星期五 11:27 BJT

香港个股：上实城开签订30亿元人民币三年期贷款协议，置换外币贷款

路透香港11月25日 - 中国上海实业城市开发集团有限公司 称，已签订30亿元人民币三年期贷款协议，所得款项用于归还外币贷款，以降低人民币汇率波动带来影响。

这家上实控股 子公司周四晚间的新闻稿称，与一家未具名的银行签订上述贷款协议，贷款利率约为3.8%，所得款项将用于归还公司以外币计价之股东贷款。

“董事认为，是次贷款融资不仅有助于进一步降低上实城开之综合财务成本，同时将优化现有债务结构，降低人民币汇率波动对其业务之影响。”公司并称。

截至今年中，上实城开的外币债务占总债务比例约20%，上年同期则约40%。

该公司8月完成在国内非公开发行本金额为17亿元之六年期公司债券，票面利率3.9%。

近期人民币持续贬值，人民币兑美元中间价 周五报6.9168元，较上日的6.9085下跌83点，再创近八年半低点，因美元指数仍强势，且昨日收盘价明显低于昨日中间价，共同拉低今日中间价。

香港时间11:17，上实城开报2.07港元，跌0.96%。（完） (记者 雷美珍；审校 乔艳红)

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