台湾货币市场：需金孔急跨月拆款及短票利率直攻0.50%，RP利率续扬

* 市场资金紧俏，拆款利率续呈上扬走势 * 大银行拉升票券商拆款利率，跨月至0.50% * 资金紧短票利率续飙，冲高至0.50-0.53% * RP市场利率漫天叫价，利率持续飙高 记者 罗两莎 路透台北11月25日 - 台湾银行间短率周五进一步走高。资金调度人士表示，今天资金 依旧紧俏，利率续呈上升走势，票券商跨月利率全面拉升至0.50%，对银行亦拆在0.38%，较 昨天升2个基点。 他们解释，市场氛围比较〞紧〞张，加上各银行操作更趋保守，致利率一路走高。 〞今天外面还是很紧啊，利率有上来，对票券商跨月拉高到0.50%了。〞一大型银行资 调人员说。 另一大型银行则称，今天还是没有钱供拆款，下周是否有钱供拆款仍须再观察。 一大型商银资调人员表示，因市场气氛有点紧张，今天仅少量拆出，利率在0.50%。 一大型票券商资调人员指出，今天张开眼睛看到的跨月拆款利率已经冲到0.50%，且都 拆在0.50%，为弭平资金缺口，现在已经不管利率高低了，闭着眼睛拿钱。 他们说，资金紧俏、缺口又大，今天拆款需求量非常大，且从这波债券殖利率大幅反弹 来看，料这波短率弹升趋势尚未结束，现在只能面对现实，抱持〞有钱最重要〞心态，暂时 不计较利率高低。 本地时间 14:50 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.929 31.927 台湾加权股价指数<.TWII 9,159.07 9,152.11 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.184% 0.189% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.180-0.200% 0.180-0.260% --一周拆款利率区间 0.190-0.500% 0.183-0.480% --两周拆款利率区间 0.350-0.500% 0.200-0.500% **短票利率飙破0.50%** 短票方面，票券商交易员称，随着今天拆款利率冲到0.50%，短票市场亦难逃利率进一 步飙高命运，且普遍飙破0.50%大关，冲到0.52-53%。 一大型票券商交易员即指出，今天资金仍紧俏，各银行大都开在0.50%以上，但这波资 金旱象迄今未露宽松曙光；且随债券殖利率大幅弹升，短率利率上升趋势短期内应该不会马 上改变。 〞债券殖利率都弹那么多了，短票利率怎么可能只弹这么少？这个时候能出就赶快出吧 ！〞前述大型票券商交易员说。 他们指出，今天短票报价均自0.50%起跳，甚至有人开到0.60%，市场氛围变得有点可怕 。 今日30天自保短票利率承作区间主要成交在0.50-0.53%；上日则在0.48-0.50%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率为0.468%，区间在0.29-0.51%， 成交金额71亿台币；前日加权平均利率在0.409%，利率介于0.29-0.485%，成交金额为58.39 亿台币。 在自保60天短票方面，上日加权平均利率为0.33%，利率区间在0.28-0.36%，成交量16. 93亿台币；前日加权平均利率为0.386%，利率区间在0.34-0.50%，成交金额22.2亿台币。 近期紧缩因素及交割的债券为：财政部今日发行30年期公债250亿台币、 下周二(11/29 )中信银发行7.81亿美元金融债；国泰金控发行499.98亿台币特别股29日为缴款截止日。 台湾央行周五存单到期存单914亿台币，发行金额待稍晚公布。 下周到期定存单金额共1兆(万亿)782.5亿台币；分别为：周一有3,776.5亿、周二共 1, 966.50亿、周三为1,072.50亿、周四有1,659.50亿及周五2,307.50亿。 拆款中心资料 显示，修正后周四银行超额准备为1,071亿台币，累计超额准备为9 ,431亿台币、加计前期1%的超额准备为1兆881亿台币。 **RP市场利率漫天叫价** 债券附买回（RP）市场方面，票券商和证券商交易员均称，今天感觉上资金还很紧俏， 利率报价更加紊乱，且出现漫天叫价的情况；但为了调到资金，只能跟市场〞屈服〞，接受 较高利率。 两位大型票券商交易员即称，因投信和寿险公司都没什么钱，银行端资金稍稍充裕，利 率不跌反涨且进一步冲高；以公司债RP利率为例，有人开价即自0.50%起跳。 〞有点麻痹了，外面乱开价，没办法啊，就挨打吧，平常有锻练身体，现在才能承受得 住。〞一大型票券商交易员说；因市场氛围就是紧俏，〞有钱就好，利率就随你开。〞 他们指出，连续一段时日资金均呈紧俏状态，此时谁有钱就是大爷，而看准大家急着调 钱心理，趁火打劫、漫天叫价戏码每天都上演，利率亦随之一路往上冲。 两位大型证券商交易员即称，因为大家操作偏保守，手中有剩余资金者坐地起价，乾脆 用〞喊〞的，带动利率三级跳，致报价区间非常大。 〞公司债利率很乱，好惨啊，听说外面有人喊到0.50%，这种环境免不了会被抢劫。〞 前述一大型证券商交易员说。 今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率再攀高，短天期银行承做公债RP利率主要 落在0.32-0.45%，上日在0.29-0.45%；公司债附买回利率主要成交在0.42-0.45%，上日在0. 38-0.40%。 大型票券商与金融机构公司债成交利率续扬；短天期公债附买回利率参考区间在0.27-0 .32%，上日在0.26-0.30%；短天期公司债附买回利率落在0.33-0.50%，上日在0.32-0.40%； 与银行承做公债参考利率区间在0.33-0.40%，上日在0.29-0.36%，公司债利率区间在0.35-0 .40%，上日则在0.32-0.40%。(完) (记者 罗两莎；审校 林高丽)