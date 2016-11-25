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亚洲 | 2016年 11月 25日 星期五 11:45 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元兑日圆均触及数月高位，高收益货币受追捧

“澳元的支撑看来是受到大宗商品隔夜表现再度强劲推动，”澳洲国民银行(NAB)外汇策略分析师Rodrigo Catril称。

铁矿石本周大涨。中国铁矿石期货<0#DCIO:>周三曾跳涨逾7%。

套利交易需求亦协助澳元。在套利交易中，投资人以低利息借入日圆，用以买进收益较高资产，例如澳元及新西兰元。

澳元兑欧元 触及一周高位，为连续第四个交易日上涨。

澳元兑新西兰元 升至一个月高点，连续第三天上扬。最新报1.0602新西兰元，上涨0.24%。

新西兰元兑日圆 触及近11个月高位。

新西兰元兑美元 在0.7000美元附近盘旋，由上日触及的四个月低点0.6970反弹。(完)

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全部现汇报价 (编译 艾茂林/蔡美珍；审校 王丽鑫/高琦)

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