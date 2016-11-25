澳新汇市：澳元和新西兰元兑日圆均触及数月高位，高收益货币受追捧

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
“澳元的支撑看来是受到大宗商品隔夜表现再度强劲推动，”澳洲国民银行(NAB)外汇策略分析师Rodrigo Catril称。
铁矿石本周大涨。中国铁矿石期货<0#DCIO:>周三曾跳涨逾7%。
套利交易需求亦协助澳元。在套利交易中，投资人以低利息借入日圆，用以买进收益较高资产，例如澳元及新西兰元。
澳元兑欧元 触及一周高位，为连续第四个交易日上涨。
澳元兑新西兰元 升至一个月高点，连续第三天上扬。最新报1.0602新西兰元，上涨0.24%。
新西兰元兑日圆 触及近11个月高位。
新西兰元兑美元 在0.7000美元附近盘旋，由上日触及的四个月低点0.6970反弹。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 艾茂林/蔡美珍；审校 王丽鑫/高琦)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。