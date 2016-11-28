《香港重要政经日程》--11月28日-12月8日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
================== 今日重要政经消息=================
11月28日（周一）
大家乐集团 公布中期业绩。
震雄集团 公布中期业绩。
慕诗国际 公布中期业绩。
南旋控股 公布中期业绩。
维珍妮 公布中期业绩。
新秀丽 公布第三季业绩。
康师傅控股 公布第三季业绩。
翠华控股 公布中期业绩。
YGM 公布中期业绩。
*09:30 招商局港口 股东特别大会。
*11:00 星展唯高达香港电讯市场-数据中心行业展望记者会。
11:30 华南城 中期业绩记者会。
*14:30 瑞银财富管理投资总监2017年投资前景简报会。
*15:00 翠华控股 中期业绩记者会。
*15:00 联合光伏 股东特别大会。
================== 近期重要政经消息=================
11月29日（周二）
膳源控股 首日挂牌。
波司登 公布中期业绩。
进智公共交通 公布中期业绩。
中国燃气 公布中期业绩。
中国置业投资 公布中期业绩。
中国三迪 公布中期业绩。
金源米业 公布中期业绩。
辉山乳业 公布中期业绩。
欧舒丹 公布中期业绩。
力宝 公布中期业绩。
力宝华润 公布中期业绩。
蒙古能源 公布中期业绩。
维他奶 公布中期业绩。
*博雅互动 公布第三季业绩。
*枫叶教育 公布全年业绩。
*MIPIM Asia亚太区房地产高峰会。
*11:00 中泛控股 股东特别大会。
*14:30 世邦魏理仕香港甲级写字楼市场记者会。
*14:45 瑞银资产管理2017年投资前景简报会。
*15:00 柏瑞2017投资展望记者会。
*15:30 银基集团 中期业绩记者会。
*16:15 高银金融 股东周年大会。
*16:30 大快活 中期业绩记者会。
*17:15 中国燃气 中期业绩记者会。
11月30日（周三）
公布10月份M-3货币供应数字。
公布10月份外汇基金资产数字。
*公布10月底人民币存款数字。
*耀才证券 公布中期业绩。
*09:00 华能国际 在中国举行股东特别大会。
*16:30 中国水务 中期业绩记者会。
12月1日（周四）
公布10月份零售销售数据。
*澳门公布11月份博彩收入。
*网龙 公布第三季业绩。
*10:00 瑞银中国经济前景传媒电话会议。
*10:00 瑞信2017投资市场前景记者会。
*15:30 中海油 股东特别大会。
*12月2日（周五）
公布11月份香港日经PMI。
*12月5日（周一）
10:00 威华达 股东特别大会。
14:00 南潮控股 股东特别大会。
*12月6日（周二）
10:00 中芯国际 在中国举行股东特别大会。
14:30 思捷环球 股东周年大会。
15:00 TCL多媒体 股东特别大会。
*12月7日（周三）
公布11月底外汇储备资产数字。
12:30 先机环球投资2017年市场展望记者会。
14:30 玖龙纸业 股东周年大会。
*12月8日（周四）
10:30 美银美林2017中国宏观经济前景记者会。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。