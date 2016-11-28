版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 28日 星期一 08:36 BJT

《香港重要政经日程》--11月28日-12月8日

================== 今日重要政经消息=================

11月28日（周一）

大家乐集团 公布中期业绩。

震雄集团 公布中期业绩。

慕诗国际 公布中期业绩。

南旋控股 公布中期业绩。

维珍妮 公布中期业绩。

新秀丽 公布第三季业绩。

康师傅控股 公布第三季业绩。

翠华控股 公布中期业绩。

YGM 公布中期业绩。

*09:30 招商局港口 股东特别大会。

*11:00 星展唯高达香港电讯市场-数据中心行业展望记者会。

11:30 华南城 中期业绩记者会。

*14:30 瑞银财富管理投资总监2017年投资前景简报会。

*15:00 翠华控股 中期业绩记者会。

*15:00 联合光伏 股东特别大会。

================== 近期重要政经消息=================

11月29日（周二）

膳源控股 首日挂牌。

波司登 公布中期业绩。

进智公共交通 公布中期业绩。

中国燃气 公布中期业绩。

中国置业投资 公布中期业绩。

中国三迪 公布中期业绩。

金源米业 公布中期业绩。

辉山乳业 公布中期业绩。

欧舒丹 公布中期业绩。

力宝 公布中期业绩。

力宝华润 公布中期业绩。

蒙古能源 公布中期业绩。

维他奶 公布中期业绩。

*博雅互动 公布第三季业绩。

*枫叶教育 公布全年业绩。

*MIPIM Asia亚太区房地产高峰会。

*11:00 中泛控股 股东特别大会。

*14:30 世邦魏理仕香港甲级写字楼市场记者会。

*14:45 瑞银资产管理2017年投资前景简报会。

*15:00 柏瑞2017投资展望记者会。

*15:30 银基集团 中期业绩记者会。

*16:15 高银金融 股东周年大会。

*16:30 大快活 中期业绩记者会。

*17:15 中国燃气 中期业绩记者会。

11月30日（周三）

公布10月份M-3货币供应数字。

公布10月份外汇基金资产数字。

*公布10月底人民币存款数字。

*耀才证券 公布中期业绩。

*09:00 华能国际 在中国举行股东特别大会。

*16:30 中国水务 中期业绩记者会。

12月1日（周四）

公布10月份零售销售数据。

*澳门公布11月份博彩收入。

*网龙 公布第三季业绩。

*10:00 瑞银中国经济前景传媒电话会议。

*10:00 瑞信2017投资市场前景记者会。

*15:30 中海油 股东特别大会。

*12月2日（周五）

公布11月份香港日经PMI。

*12月5日（周一）

10:00 威华达 股东特别大会。

14:00 南潮控股 股东特别大会。

*12月6日（周二）

10:00 中芯国际 在中国举行股东特别大会。

14:30 思捷环球 股东周年大会。

15:00 TCL多媒体 股东特别大会。

*12月7日（周三）

公布11月底外汇储备资产数字。

12:30 先机环球投资2017年市场展望记者会。

14:30 玖龙纸业 股东周年大会。

*12月8日（周四）

10:30 美银美林2017中国宏观经济前景记者会。

注：（1）代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐