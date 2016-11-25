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亚洲 | 2016年 11月 25日 星期五 12:02 BJT

中国货币市场：资金缓和惟七天供给偏少，年底时点等因素致短期预期谨慎

路透北京11月25日 - 中国银行间市场周五早盘资金面出现缓解，隔夜供需两旺，惟跨
月的七天期品种在大量需求下显得供给偏少。交易员称，公开市场逆回购投放累积效应显现
，大行供给增加，不过面临年底时点因素，且央行近两天又开始回笼资金，叠加人民币持续
贬值，后续资金面预期仍不甚乐观。
    
    华北一银行交易员说，“今天不太紧了，就是七天跨月资金不多，可能是需求太多了..
.大行都有钱，只是在出隔夜，七天的量很少，所以利率也上了一点。不过今天价格都不是
很离谱，说明今天资金面还可以。”

    华南一基金交易员亦表示，单从非银机构来看，大多机构都在融出，资金面较前期好转
。
    
    “不过不能确定前段时间的紧张局面是否已经完全结束了，现在资金面太脆弱，而且出
钱大户银行面临的影响因素太多，汇率包括最近的净回笼等，下个月年底我还是比较担心。
”她说。
    
    中国央行公开市场今日进行总额2,150亿元人民币的逆回购操作，其中七天期1,200亿元
，14天期700亿元，28天期250亿元。据此计算，单周将净投放400亿元。 
    
    人民币兑美元中间价 周五报6.9168元，较上日的6.9085下跌83点，再创近八
年半低点，因美元指数仍强势，且昨日收盘价明显低于昨日中间价，共同拉低今日中间价。
    
    
    以下为主要货币市场利率报价：    
  
 北京时间11:52                今日(%)   上日(%)   变动(bp
                                                  )
 质押式回购加权平均利率                                  
  其中:隔夜                     2.2822    2.2574    +2.48
      七天                      2.5413    2.5501    -0.88
                                                  
      14天                      3.0781    3.0153    +6.28
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                
  其中:隔夜                     3.0850    7.0800  -399.50
                                                  
      七天                      2.9450    2.6750   +27.00
                                                  
      14天                      2.9000    2.7350   +16.50
                                                  
 回购定盘利率                                            
  其中:隔夜                     2.3000    2.2800    +2.00
                                                  
      七天                      2.9000    2.8000   +10.00
                                                  
      14天                      3.2000    3.2000    +0.00
                                                  
 Shibor                                                  
  其中:隔夜                     2.2890    2.2820    +0.70
                                                  
       七天                     2.4580    2.4520    +0.60
                                                  
       三个月                   3.0026    2.9956    +0.70
                                                  
 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 侯向明； 审校 林高丽)

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