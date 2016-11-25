中国货币市场：资金缓和惟七天供给偏少，年底时点等因素致短期预期谨慎

路透北京11月25日 - 中国银行间市场周五早盘资金面出现缓解，隔夜供需两旺，惟跨 月的七天期品种在大量需求下显得供给偏少。交易员称，公开市场逆回购投放累积效应显现 ，大行供给增加，不过面临年底时点因素，且央行近两天又开始回笼资金，叠加人民币持续 贬值，后续资金面预期仍不甚乐观。 华北一银行交易员说，“今天不太紧了，就是七天跨月资金不多，可能是需求太多了.. .大行都有钱，只是在出隔夜，七天的量很少，所以利率也上了一点。不过今天价格都不是 很离谱，说明今天资金面还可以。” 华南一基金交易员亦表示，单从非银机构来看，大多机构都在融出，资金面较前期好转 。 “不过不能确定前段时间的紧张局面是否已经完全结束了，现在资金面太脆弱，而且出 钱大户银行面临的影响因素太多，汇率包括最近的净回笼等，下个月年底我还是比较担心。 ”她说。 中国央行公开市场今日进行总额2,150亿元人民币的逆回购操作，其中七天期1,200亿元 ，14天期700亿元，28天期250亿元。据此计算，单周将净投放400亿元。 人民币兑美元中间价 周五报6.9168元，较上日的6.9085下跌83点，再创近八 年半低点，因美元指数仍强势，且昨日收盘价明显低于昨日中间价，共同拉低今日中间价。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间11:52 今日(%) 上日(%) 变动(bp ) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.2822 2.2574 +2.48 七天 2.5413 2.5501 -0.88 14天 3.0781 3.0153 +6.28 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.0850 7.0800 -399.50 七天 2.9450 2.6750 +27.00 14天 2.9000 2.7350 +16.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.3000 2.2800 +2.00 七天 2.9000 2.8000 +10.00 14天 3.2000 3.2000 +0.00 Shibor 其中:隔夜 2.2890 2.2820 +0.70 七天 2.4580 2.4520 +0.60 三个月 3.0026 2.9956 +0.70 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 侯向明； 审校 林高丽)