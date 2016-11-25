中国债市动态：现券收益率及IRS走升，美元强势格局下债市仍承压

路透上海11月25日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率整体稍有上行，仅30年国债因保险机构等买需仍强而表现相对独立；而受隔夜美债收益率继续走高以及土耳其升息等影响，利率互换（IRS）连续两日涨势明显，再度上行约4个基点（bp）。

交易员指出，美国重返升息周期，随之而来的美元强势格局对全球资产的影响依然在持续发酵，相较之下国内债市仍会持续承压，收益率易涨难跌。

“（收益率）30年是下的，五年持平，10年的上，30年真是奇葩，有大户买呀，无力去吐槽了，”华中一银行交易员称。

上海一银行交易员谈到，美元强势对全球市场的影响较为深远，昨日土耳其意外宣布升息以阻止本币贬值即是新证，预计未来国内债市压力仍不减，收益率向上的动力更大。

土耳其央行周四近三年来首次加息且幅度大于预期，将指标利率上调50个基点。尽管总统埃尔多安希望提供廉价信贷，但央行更担忧里拉的跌势。

一级市场方面，财政部上午招标发行的三个月期贴现国债，加权中标收益率2.1092%，边际中标收益率2.1858%，投标倍数2.66倍。

10年国开活跃券160213最新报价 在3.2075%/3.2025%，上日尾盘为3.1975%/3.1925%。剩余期限近30年的国债160019最新报价 在3.40%/3.2650%，上日尾盘为3.45%/3.2850%。