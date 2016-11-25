中国汇市：人民币早盘逆中间价缩量小升，大行现身维稳控制贬值节奏

* 人民币早盘缩量小升，中间价再创近八年半新低

* 临近年底刚需购汇盘较多

* 大行现身维稳，控制贬值节奏

路透北京11月25日 - 人民币兑美元即期 周五早盘缩量小升；中间价则跌破6.91元再创近八年半新低，因隔夜美元指数继续走强。交易员称，中间价仍根据定价机制运行，但开盘后大行即现身维稳，在岸和离岸市场均有大行身影，意在控制贬值节奏。

他们并表示，市场大都对美元谨慎看涨，但美元已破10年高位，可能会有政策风险；同时，中国监管层近日思路改变开始主动维稳，且对自营盘有窗口指导，许多自营盘缩减了美元多头头寸，仅在日内低位接高位出。

“一开盘就有央妈，离岸在岸都有。”一中资行交易员称，“今天是一波一波砸（美元）的，先砸10个点，等一等看有没有自营跟着，省点子弹；过一会如果（美元）上去了就再砸一波，这样成交价看上去是自然的走势。”

另外一位中资行交易员表示，监管层的策略已明显升级。前几日离岸市场没有干预，是为了提高离岸购汇成本，今日的维稳较为明显；在岸市场一些自营盘受到指导，亦在不定时止盈美元，令人民币贬值幅度受到控制。

中国金融时报周五发表分析文章称，近期人民币贬值其实是在美联储(FED)加息之前释放的贬值压力，且近期资金外流压力并未随着人民币贬值压力而强化，市场对本轮贬值反应较为理性。

北京时间11:43，人民币兑美元 即期报6.9146元，上日收报6.9189元，夜盘终报6.918元。今日人民币兑美元中间价 报6.9168元，上日中间价为6.9085元。人民币兑美元即期成交额 为96.78亿美元，上日半日为138.34亿美元。

全球汇市方面，美元兑日圆周五升至八个月高位，美债收益率在亚洲盘恢复升势，提振美元。美国周四因感恩节假期休市。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在7.118元, 上日尾盘为7.115元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.938元, 上一交易日尾盘报6.9487元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.9152，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.3046、6.0799和8.6066。