路透基点：欣铨科技40亿台币五年期贷款已完成分配--TRLPC

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透11月25日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，欣铨科技的4 0亿台币(1.25亿美元)五年期贷款已完成分配。 台湾银行是这项贷款案的唯一牵头行兼簿记行。贷款由A部分25亿台 币定期贷款和B部分15亿台币循环信贷组成。 贷款利率为三个月或六个月台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60 个基点，税前保底利率为1.7%。 牵头行可获最高前端费8个基点。该贷款案预计12月2日签署。 贷款资金用于收购全智科技(Giga Solution Tech)股份，以及营运资 本用途。(完) (编译 戴素萍 审校 徐文焰)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。