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亚洲 | 2016年 11月 25日 星期五 12:56 BJT

路透基点：欣铨科技40亿台币五年期贷款已完成分配--TRLPC

路透11月25日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，欣铨科技的4
0亿台币(1.25亿美元)五年期贷款已完成分配。
    
    台湾银行是这项贷款案的唯一牵头行兼簿记行。贷款由A部分25亿台
币定期贷款和B部分15亿台币循环信贷组成。

    贷款利率为三个月或六个月台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60
个基点，税前保底利率为1.7%。
    
    牵头行可获最高前端费8个基点。该贷款案预计12月2日签署。
    
    贷款资金用于收购全智科技(Giga Solution Tech)股份，以及营运资
本用途。(完)

  
 (编译 戴素萍 审校 徐文焰)

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