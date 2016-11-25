印度汇市：据察印度央行大规模干预汇市以支撑卢比--交易员

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透孟买11月25日 - 交易员表示，由于印度卢比 兑美元跌至68.65卢比附近，接近上日触及的纪录低点，印度央行周五早盘进行了大规模干预。
央行的干预促使印度卢比大幅反弹，0432GMT，印度卢比兑美元报68.4750，高于周四收盘价68.7350。
印度卢比兑美元周四跌至纪录新低68.86，因美元普涨、新兴市场资本流出以及印度废除大面值钞票措施疑虑，皆令卢比承压。 (完) (编译 汪红英；审校 张若琪)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。