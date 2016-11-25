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亚洲 | 2016年 11月 25日 星期五 12:58 BJT

印度汇市：据察印度央行大规模干预汇市以支撑卢比--交易员

路透孟买11月25日 - 交易员表示，由于印度卢比 兑美元跌至68.65卢比附近，接近上日触及的纪录低点，印度央行周五早盘进行了大规模干预。

央行的干预促使印度卢比大幅反弹，0432GMT，印度卢比兑美元报68.4750，高于周四收盘价68.7350。

印度卢比兑美元周四跌至纪录新低68.86，因美元普涨、新兴市场资本流出以及印度废除大面值钞票措施疑虑，皆令卢比承压。 (完) (编译 汪红英；审校 张若琪)

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