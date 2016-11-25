马来西亚金融：央行称有足够可用的流动性，供金融市场平稳运行

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透吉隆坡11月25日 - 马来西亚央行周五称，有足够可用的流动性，供金融市场平稳运行。该央行上周停止本币在离岸市场交易的举动，令本地及全球投资者感到不安。
该央行称，企业、全球资产和基金管理公司、清算及托管银行等非居民市场参与者继续在金融市场进行交易。
“一些外资银行已开始与马来西亚央行商讨他们的金融市场交易需求，以便在此期间平稳过渡，同时避免造成市场混乱，”声明称。
声明补充说，在11月14-18日期间，马来西亚债券及外汇市场总计分别成交397亿马币(89亿美元)和491亿美元。(完) (编译 侯雪苹；审校 李爽)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。