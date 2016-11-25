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亚洲 | 2016年 11月 25日 星期五 13:44 BJT

马来西亚金融：央行称有足够可用的流动性，供金融市场平稳运行

路透吉隆坡11月25日 - 马来西亚央行周五称，有足够可用的流动性，供金融市场平稳运行。该央行上周停止本币在离岸市场交易的举动，令本地及全球投资者感到不安。

该央行称，企业、全球资产和基金管理公司、清算及托管银行等非居民市场参与者继续在金融市场进行交易。

“一些外资银行已开始与马来西亚央行商讨他们的金融市场交易需求，以便在此期间平稳过渡，同时避免造成市场混乱，”声明称。

声明补充说，在11月14-18日期间，马来西亚债券及外汇市场总计分别成交397亿马币(89亿美元)和491亿美元。(完) (编译 侯雪苹；审校 李爽)

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