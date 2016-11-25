日本数据：央行指数显示10月消费者物价较上年同期上涨0.3%

路透东京11月25日 - 日本央行周五公布的一项指标显示，排除能源 及生鲜食品成本的效应后，日本10月消费者物价较上年同期上涨0.3%。 9月涨幅则为0.2%。 日本央行自2015年11月起公布自家的消费者物价指标，以强化对于基 本物价趋势的了解。日本央行的指数排除了波动剧烈的生鲜食品及能源成 本，但包含加工及进口食品价格。 日本央行先前表示，每个月将在政府公布物价数据的同一天公布该指 数。(完) (编译 张若琪 审校 杜明霞)