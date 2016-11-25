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亚洲 | 2016年 11月 25日 星期五 13:06 BJT

日本数据：央行指数显示10月消费者物价较上年同期上涨0.3%

路透东京11月25日 - 日本央行周五公布的一项指标显示，排除能源
及生鲜食品成本的效应后，日本10月消费者物价较上年同期上涨0.3%。

    9月涨幅则为0.2%。

    日本央行自2015年11月起公布自家的消费者物价指标，以强化对于基
本物价趋势的了解。日本央行的指数排除了波动剧烈的生鲜食品及能源成
本，但包含加工及进口食品价格。

    日本央行先前表示，每个月将在政府公布物价数据的同一天公布该指
数。(完)
  
 (编译 张若琪 审校 杜明霞)

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