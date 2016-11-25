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亚洲 | 2016年 11月 25日 星期五 13:34 BJT

新兴汇市：多数亚币微升但周线或下跌，因美元强势且美债收益率上升

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            113.28    113.34   +0.05   +6.20    120.30
    坡元            1.4300    1.4320   +0.14   -0.87    1.4175
    台币          31.929    31.927   -0.01   +3.56    33.066
    韩元           1175.50   1180.10   +0.39   -0.05   1174.95
    泰铢             35.63     35.65   +0.06   +1.09     36.02
    菲律宾披索       49.86     49.98   +0.24   -5.94     46.90
    印尼卢比      13565.00  13555.00   -0.07   +1.62  13785.00
    印度卢比       68.39     68.73   +0.50   -3.28     66.15
    马币            4.4600    4.4450   -0.34   -3.81    4.2900
    人民币          6.9135    6.9180   +0.07   -6.10    6.4921
  * 人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价。 (完)
   
        
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 (编译/审校 李爽/蔡美珍/张若琪/杜明霞)

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