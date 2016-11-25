新兴汇市：多数亚币微升但周线或下跌，因美元强势且美债收益率上升

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.28 113.34 +0.05 +6.20 120.30 坡元 1.4300 1.4320 +0.14 -0.87 1.4175 台币 31.929 31.927 -0.01 +3.56 33.066 韩元 1175.50 1180.10 +0.39 -0.05 1174.95 泰铢 35.63 35.65 +0.06 +1.09 36.02 菲律宾披索 49.86 49.98 +0.24 -5.94 46.90 印尼卢比 13565.00 13555.00 -0.07 +1.62 13785.00 印度卢比 68.39 68.73 +0.50 -3.28 66.15 马币 4.4600 4.4450 -0.34 -3.81 4.2900 人民币 6.9135 6.9180 +0.07 -6.10 6.4921 * 人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 李爽/蔡美珍/张若琪/杜明霞)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。