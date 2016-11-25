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亚洲 | 2016年 11月 25日 星期五 14:12 BJT

澳洲股市：收高，受到基本金属价格续涨下材料类股的上涨支撑

澳洲亦追随欧洲股市周四的小幅升势。美股周四逢感恩节假期休市。

必和必拓 收高2.3%，力拓 收涨2.4%，因中国铁矿石期货周四连续第三日上涨。

锌矿商Terramin Australia 收涨5.3%，伦敦期锌周五徘徊在八年高点附近。

金属类股 上涨1.27%。金融类股 在五日连涨后，周五走势暂歇。

指标成分股中有六家公司在周五创下52周新高，120家公司的成交量达到50日均值的两倍。(完)

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