澳洲股市：收高，受到基本金属价格续涨下材料类股的上涨支撑

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
澳洲亦追随欧洲股市周四的小幅升势。美股周四逢感恩节假期休市。
必和必拓 收高2.3%，力拓 收涨2.4%，因中国铁矿石期货周四连续第三日上涨。
锌矿商Terramin Australia 收涨5.3%，伦敦期锌周五徘徊在八年高点附近。
金属类股 上涨1.27%。金融类股 在五日连涨后，周五走势暂歇。
指标成分股中有六家公司在周五创下52周新高，120家公司的成交量达到50日均值的两倍。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。