重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(11月21日-25日)中国重要财经新闻：

【政经】

--中国经济：运行在合理区间，未来五年进口总额可达8万亿美元--习近平

中国国家主席习近平表示，中国经济运行在合理区间，当前和今后一个时期，中国将着力推进供给侧结构性改革、创新发展和高水平双向开放，中国经济发展前景是光明的。预计未来五年中国进口总额将达到8万亿美元，利用外资总额将达到6,000亿美元。

--中美贸易：若特朗普对中国商品提高关税，中国将维护自身权益--官员

中国一名高层贸易官员表示，如果美国总统当选人特朗普采取措施兑现对中国商品征收惩罚性关税的竞选承诺，中国将依据世界贸易组织(WTO)关税规定维护自己的权益。

--中美贸易：中国寻求市场经济地位，美商务部长称改变标准时机不成熟

美国商务部长普里茨克称，美国改变中国是否已取得市场经济地位的评估方式的时机尚不成熟，而且也没有要求美国调整反倾销税计算方法的国际贸易规则。

--中国财政：地方预决算应在本级人大会批准后20日内向社会公开--财政部

为全面规范、公开透明预算制度，中国财政部日前发布地方预决算公开操作规程，政府预决算应当在本级人民代表大会或其常务委员会批准后20日内向社会公开。地方各级财政部门必须在法律规定的时限内公开，鼓励公开时间适当提前。

--中国经济：债转股、政府适度加杠杆等可助化解国企杠杆率偏高问题--人民日报

人民日报刊文称，国企高杠杆与国企行业分布、金融结构、制度因素有关，但主要受周期性因素影响；在保持经济中高速增长的条件下，通过债转股、政府部门适度加杠杆等多策并举，中国有能力妥善解决国企杠杆率偏高问题。

--中国环保：今年第二批环保督察进驻七省市，重点盯住影响恶劣的突出问题

新华社报导称，今年第二批环境保护督察工作全面启动，从11月24日起到11月底，中央环保督察组将陆续开始督察进驻北京、上海、湖北、广东、重庆、陕西、甘肃等七个省市，具体督察坚持问题导向，重点盯住中央高度关注、群众反映强烈、社会影响恶劣的突出环境问题及其处理情况。

--全球贸易：新西兰和中国启动自由贸易协定升级谈判

新西兰总理约翰基表示，中国和新西兰同意展开正式协商以升级两国的自由贸易协定(FTA)。而FTA升级将可确保目前的贸易协定把中国自2008年以来和其他贸易伙伴协商的FTA纳入考量。

--《焦点》中国高官对美中贸易保持乐观，尽管特朗普政策有不确定性

中国国务院副总理汪洋表示，特朗普就任总统后美国对中国的政策或许存在变数，但他仍保持乐观看法，因为美国商界对于美中贸易热情不衰。

--中国财政：对2016年度地方预决算及时、完整及真实性开展专项检查--财政部

中国财政部决定自即日起，开展地方2015年决算和2016年预算公开情况专项检查，检查对象为各级负责编制政府或部门预决算信息的部门或单位，覆盖面达到100%；重点检查及时性，完整性，真实性和细化程度及公开形式。

--路透专访：中国经济进入复苏轨道，明年更靠近6.5-7%区间上限--专家

中国经济目前的企稳意味着复苏的开始，抑或只是下行路上的短暂歇息？在国家发展改革委员会宏观经济研究院首席专家陈东琪看来，中国经济已步入复苏轨道，相较今年GDP更接近6.5-7%的下限忧虑，明年可能更靠近区间上限。

【金融】

--《焦点》银行债转股子公司浮出水面，中国不良处置提速但治理路径待解

继10月债转股方案正式落地，中国五大国有银行债转股子公司亦将横空出世。与核销、转让给外部资产管理公司(AMC)相比，此举因可将债转股收益内化在银行体系，从而有望激发银行加快不良处置积极性，并有利缓解其资本压力。

--《综述》上海自贸区启动新一轮金改支持科创，力争扩大跨境资金净流入

在中国上海自贸区挂牌成立三周年之际，央行启动新一轮金融改革落实“金改40条”意见，进一步拓展自贸区跨境金融服务功能支持科技创新，推动FT(自由贸易)账户体系服务实体经济跨境活动需求；新政亦是加快上海具有全球影响力的科技创新中心建设的重要举措之一。

--中国金融：三季末信托业资产规模同比增16%，增速重回两位数--协会

中国信托业协会称，截至三季度末，全国68家信托公司管理的信托资产规模为18.17万亿元人民币，同比增16.33%。这是二季度末信托资产同比增速跌入个位数之后，再次重回两位数增长。

--中国金融：借鉴美国经验，债转股可由行业龙头企业牵头--货币政策委员

中国央行货币政策委员会委员樊纲称，中国债转股可借鉴美国去产能经验，由经营较好、规模较大的企业牵头，根据未来的盈利预期选择兼并的产能及企业，被兼并的企业可成为新公司股东之一；具有行业龙头地位的国企及民营企业都可以起到牵头作用，在去杠杆过程中与银行合作。

--中国金融：“e租宝”案件已侦查终结，追缴涉案资产价值逾百亿--新华

新华社报导称，由北京市公安局立案侦查的“e租宝”案件已于8月14日侦查终结，截至目前，全国公安机关共冻结涉案资金逾百亿元人民币。下一步，公安机关将配合检法机关做好案件后续诉讼工作，继续追缴涉案资产，最大限度地挽回投资人损失。

--中国金融：银行开展科创企业贷投不得使用理财资金等非表内资金--银监会副主席

中国金融时报刊载银监会副主席王兆星文章称，银行开展投贷联动时，投资功能子公司应以自有资金对科创企业进行股权投资，不得使用负债资金、代理资金等非自有资金；开展科创企业信贷投放，贷款来源应为表内资金，不得使用理财资金、委托资金等非表内资金。

【固定收益】

--《分析》中国央行公开市场净投放力度收敛，人民币贬值加速制约资金面

中国央行公开市场本周以来连续进行7天、14天、28天三个期限的逆回购组合操作，单周累计净投放400亿元人民币，较上周数千亿的投放力度明显收敛，且最后两个交易日转为小幅净回笼。伴随周中人民币兑美元汇价破位下跌，银行间资金面延续稳中偏紧状态。

--中国债市：上海将试点发行三年期自贸区地方债，外资机构可参与承销

上海市财政局近日发布自贸区债券招标、兑付办法显示，该市今年将在中国(上海)自由贸易试验区试点发行三年期的地方政府债券，可向开立上海自贸区自由贸易账户的区内境外机构投资者分销，符合条件的外资银行还可申请承销资格。

--中国债市：鼓励外资机构加入国债承销团，推进自贸区地方债发行--财政部官员

中国财政部国库司副司长杨瑞金表示，目前境外机构在中国债券市场的参与度还不高，未来将继续鼓励符合条件的外资机构申请加入新一届国债承销团；同时在地方债发行管理方面将积极推进在上海自贸区发行地方债，并及时总结可复制可推广的经验进行推广。

--中国信用债：大连机床短融延迟一天兑付全部本息，因系统操作原因

中国大连机床集团周二称，公司已于今日兑付15机床CP003全部应付本息，并补足延迟一天的利息；而对于本应于周一到期的本期短融未能按期兑付，公司解释为“系统操作原因”。

【外汇】

--《人民币综述》贬值预期下的“化瘀”药方：渐进提升波动率

去年8.11汇改以来，人民币兑美元汇率已贬值超10%，然而当前人民币汇率仍存在明显的单边一致的贬值预期，市场也在猜测，明年新的购汇额度出来后，汇率将面临更大的压力，如何化解贬值预期成为各方关注的焦点。

--人民币汇率：从现在到特朗普上台前是放弃干预、让汇率贬值到位的窗口期--专家

中国社会科学院学部委员余永定和社科院世经政所副研究员肖立晟撰文称，从现在到特朗普政府上台之前的这段时间是放弃对外汇市场的干预、让人民币贬值到位的窗口期。希望央行能沿着“8·11”汇改的思路，在做好预案的基础上，尽快完成中国汇率制度改革。

--中国外汇：广东A类贸易企业外汇收入可直接进入经常项目外汇账户或结汇--报载

中国金融时报报导称，国家外管局广东省分局简化贸易外汇收支流程，其中贸易外汇收支分类为A类的企业，其外汇收入可不进入出口收入待核查账户，直接进入经常项目外汇账户或结汇；初步统计，仅2016年三季度广东辖内就有8,000余家企业享受了该便利政策。

--人民币汇率：FED加息前释放贬值压力，长期稳定仍有支撑--金融时报

中国金融时报发表分析文章称，近期人民币贬值其实是在美联储(FED)加息之前释放的贬值压力，且近期资金外流压力并未随着人民币贬值压力而强化，市场对本轮贬值反应较为理性。

--离岸人民币：10月人民币全球支付额下滑至第六位，占比降至1.67%--SWIFT

环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)称，10月人民币的全球支付额下滑至第六位，占比降至1.67%；而在传统的贸易金融领域，人民币排名第三活跃货币，占比4.61%，已被欧元反超。

【证券/行业】

--中国证券：证监会将进一步完善适应创新创业企业的投融资机制--副主席

中国证监会副主席姜洋表示，证监会将进一步完善适应创新创业企业多元化需求的投融资机制，推动产品创新、业务创新和服务创新，助力更多创新创业企业通过多层次资本市场发展壮大。

--中国证券：证监会将建立区域性股权市场与新三板对接机制--副主席

中国证监会副主席赵争平表示，证监会将制定区域性股权市场监管规则，建立健全区域性股权市场与新三板的合作对接机制，以适当方式推广地方经验，支持地方政府将区域性股权市场作为中小微企业扶持资金的重要载体。

--中国证券：深交所要求高送转公司披露业绩预告，不支持亏损或业绩下滑者参与

中国证券报报导，深圳证券交易所日前修改高送转方案公告格式，要求上市公司披露高送转时必须披露业绩预告，原则上不支持亏损或业绩大幅下滑公司高送转，公司有责任向重要股东问询减持计划。

--中港证券：港交所CEO称深港通有可能于未来一至两周内宣布推出

香港交易及结算所（港交所）行政总裁李小加称，本来预计深港通于本月某个周一推出，现时仍在努力之中，可能未来1-2周内会有公告。

--中国个股：安邦资产进一步增持中国建筑，持有30亿股占比升至10%

中国建筑周四晚间公告，安邦资产通过旗下资管产品，持有公司30亿股普通股，占总股本比例上升至10%。这是后者在连续增持中国建筑，且收到上海证券交易所问询函尚无答复后的最新进展。

--《独家新闻》安邦保险洽谈向黑石集团购买23亿美元日本房地产--消息

据两位参与磋商的消息人士透露，中国安邦保险集团正在洽谈从美国黑石集团手中购买高达23亿美元日本住宅物业资产，这将是全球金融危机以来日本最大的一笔房地产交易。

--《焦点》深港通将吹响陆资南下集结号，中小港股盼注流动性“活水”

在市场关注的深港通距正式开通仅差临门一脚之际，一些中小型港股公司近期已开始在大陆密集路演，券商等中介机构的港股介绍会亦是一场接着一场，此前颇落寞的中小型港股期待陆资南下能给他们带来“活水”。

--中国能源：山西焦煤与六大钢铁集团签订明年炼焦煤中长期合同--发改委

中国国家发改委表示，山西焦煤集团与河钢、首钢、鞍钢、宝钢、马钢、华菱钢六大钢铁集团签订2017年炼焦煤中长期合同，此次双方商定了“基准价加级差”的灵活定价方式，在基准价的基础上对数量大、运距远、还款快的客户给予一定程度的优惠。

--中国房地产：广州要求竞买土地须用自有资金，贷款拿地将取消中标资格

广东省广州市住建委等部门日前下发通知称，为保持房地产市场平稳健康发展，在该市范围内竞买商品住宅用地从事房地产开发必须使用自有资金。

--中国基金：10月公募基金规模缩至8.74万亿，首次被私募认缴规模超越

中国证券投资基金业协会最新数据显示，10月底境内共有基金管理公司107家，获公募基金管理资格的证券公司或券商资管子公司共12家，保险资管公司一家，管理公募基金资产合计8.74万亿元人民币，规模较9月底的8.83万亿有所下降，也首次被私募基金认缴规模超越。

--企业并购：中国携程旅行网将购旅行搜索网Skyscanner，估值17.4亿美元

中国最大的在线旅游公司--携程旅行网表示，同意收购苏格兰旅行搜索公司Skyscanner Holdings Ltd，对后者的估值约为14亿英镑(17.4亿美元)。 (完)