国际油市：强势美元打压油价下跌，OPEC会议前市场交投淡静

交易员称，周五拖累油价的主要因素是强劲美元。美元指数 本月创下2003年以来首见的高点。

交易员称，市场交投清淡，因恰逢美国假期，且OPEC牵头的减产计划存在不确定性。

OPEC将于11月30日开会协调减产，非OPEC产油国俄罗斯可能也参加，但OPEC内部对于哪国应该减产以及减产规模仍存在分歧。

多数分析师认为，会达成某种形式的减产协议，但力度是否足以支撑油价还不确定。

“我们预计会达成某种形式的协议，但油市反应将取决于行动计划的公信力，”美国投行Jefferies周五表示，并补充称，最近一些国家的产出增至纪录水准，需大幅减产才能明显提振油价。

“OPEC产量8月以来大增，导致市场恢复供应过剩，只有每天至少减产70万桶，否则油市恢复平衡的时间将推迟至2017年下半年，”Jefferies说。(完)

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