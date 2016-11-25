《汇市简讯》欧洲盘初：美国公债收益率上涨支撑美元/日圆

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
0629 GMT * 美元/日圆涨0.19%，欧元/美元涨0.23%，澳元/美元涨0.42%，新西 兰元/美元涨0.23% * 美元/印度卢比跌0.43%，美元/离岸人民币跌0.12%，美元/韩元跌0 .3%，美元/马币涨0.34% * 日经指数收涨0.26%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.52%，西 德克萨斯中质油(WTI)跌1.0%，10年期美国公债收益率报2.38%，日本10年 期公债收益率报0.03% * 日本10月全国核心消费者物价指数(CPI)较上年同期下滑0.4%，日 圆下跌或有助日本央行 (完) (编译 王琛；审校 于春红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。