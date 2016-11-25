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亚洲 | 2016年 11月 25日 星期五 14:45 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美国公债收益率上涨支撑美元/日圆

0629 GMT

    * 美元/日圆涨0.19%，欧元/美元涨0.23%，澳元/美元涨0.42%，新西
兰元/美元涨0.23%
    * 美元/印度卢比跌0.43%，美元/离岸人民币跌0.12%，美元/韩元跌0
.3%，美元/马币涨0.34%
    * 日经指数收涨0.26%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.52%，西
德克萨斯中质油(WTI)跌1.0%，10年期美国公债收益率报2.38%，日本10年
期公债收益率报0.03%
    * 日本10月全国核心消费者物价指数(CPI)较上年同期下滑0.4%，日
圆下跌或有助日本央行 (完)
    
  
 (编译 王琛；审校 于春红)

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