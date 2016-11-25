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亚洲 | 2016年 11月 25日 星期五 14:42 BJT

表格: 中国10月铁矿石、钢材进出口分项数据

路透北京11月25日---以下是中国海关公布的10月铁矿石、钢材等进出口数据一览表(单位均为吨):

                                10月         同比%       美元/吨         年初迄今        同比%
  进口:
铁矿砂                    80,799,231         6.99         60.63      843,305,143         8.89
   原产地
   澳大利亚               49,885,935         2.96         59.73      526,804,546          5.8
   巴西                   17,880,580        17.07          62.9      175,753,812        17.65
   南非                    3,379,102         2.15         65.58       37,180,888        -2.28
   加拿大                  1,223,127        17.76         64.18        7,612,924         17.1
   毛里塔尼亚              1,156,775        55.82          54.3        7,799,580           26
   印度                    1,021,969     1,252.43         69.85       11,417,108       726.59
   伊朗                      896,347       -37.16         62.17       11,805,526        11.72
   智利                      872,613       -18.27         74.28        9,221,439         7.36
   秘鲁                      841,232        27.45         61.86        9,486,808         7.95
   蒙古                      700,332        32.15          34.5        4,992,725         3.59
   乌克兰                    669,946       -34.48         72.65       13,488,464       -22.29
   委内瑞拉                  497,761         7.44         67.84        4,687,064        48.68
   俄罗斯联邦                440,448       -28.75         58.29        5,621,115       -11.24
   印度尼西亚                196,214        -6.88         27.81        2,250,211        19.02
   马来西亚                  195,668       321.16         43.35        1,816,926        13.76
   塞拉利昂                  184,896            -          37.7        3,374,739        31.67
   阿拉伯联合酋长国          171,210     1,111.74         67.76        1,298,211        188.6
   缅甸                      161,664            -         31.47          997,150       -23.93
   新西兰                    156,434         0.18         43.58        2,472,572        84.92
   哈萨克斯坦                140,097   115,682.31         32.32        1,125,116       240.53
   朝鲜                       46,518       -69.64         48.37        1,435,507         9.12
   越南                       35,493       221.37         42.44          733,658       241.35
   埃及                       14,522       272.88         55.59           60,819       -56.93
   韩国                        9,945         -9.2         55.25           76,090        29.52
   巴林                        6,725            -         60.65           24,768         9.19
   巴基斯坦                    6,709       -47.55         33.24           86,370        23.16
   墨西哥                      4,419            -            45           56,213       -79.97
   老挝                        2,486            -         44.92          133,277       -37.76
   瑞典                           24            -        364.79          164,425   133,578.78
   玻利维亚                       20            -         307.7               22            -
   日本                           20            -           430           24,712       -54.12
   美国                            -            -             -          551,898 1,390,107.13
   阿曼                            -            -             -           51,770       -60.61
   利比里亚                        -         -100             -          240,049          -90
   菲律宾                          -            -             -           95,555        21.66
   德国                            -            -             -                1            -
   坦桑尼亚                        -            -             -               23            -
   泰国                            -            -             -           61,476        89.81
   挪威                            -            -             -           65,841            -
   卡塔尔                          -            -             -           39,600       -56.77
   塞尔维亚                        -            -             -          131,194            -
   沙特阿拉伯                      -         -100             -           64,950        90.69

钢材                               -            -             -                -            -
钢坯                               -            -             -                -            -
不锈钢                        13,673     1,277.98      1,255.61           24,376        59.55

 出口:
铁矿砂                        44,565  222,826,390         93.96          654,641     2,001.15
   目的地
   日本                       44,565            -         93.96          406,019     1,970.21
   南非                            -            -             -                1       -95.16
   阿尔及利亚                      -            -             -                5            -
   台湾                            -            -             -          204,900  1,050,668.5
   突尼斯                          -            -             -               10            -
   加拿大                          -            -             -               22            -
   德国                            -            -             -               16            -
   澳大利亚                        -            -             -                5       -73.94
   越南                            -            -             -               37       -88.03
   伊朗                            -            -             -           31,985            -
   印度尼西亚                      -            -             -               25       -92.11
   印度                            -            -             -                5            -
   马来西亚                        -            -             -            9,878         0.08
   泰国                            -            -             -            1,101        81.82
   韩国                            -         -100             -              605       182.64
   新加坡                          -            -             -               27            -

钢材                               -            -             -                -            -
钢坯                               -            -             -                -            -
不锈钢                             1       -92.52         6,454               33       -83.68

  浏览各种表格请分别点选：能源  金属 农产品 
  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.

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