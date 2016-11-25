表格: 中国10月铁矿石、钢材进出口分项数据

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透北京11月25日---以下是中国海关公布的10月铁矿石、钢材等进出口数据一览表(单位均为吨): 10月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 铁矿砂 80,799,231 6.99 60.63 843,305,143 8.89 原产地 澳大利亚 49,885,935 2.96 59.73 526,804,546 5.8 巴西 17,880,580 17.07 62.9 175,753,812 17.65 南非 3,379,102 2.15 65.58 37,180,888 -2.28 加拿大 1,223,127 17.76 64.18 7,612,924 17.1 毛里塔尼亚 1,156,775 55.82 54.3 7,799,580 26 印度 1,021,969 1,252.43 69.85 11,417,108 726.59 伊朗 896,347 -37.16 62.17 11,805,526 11.72 智利 872,613 -18.27 74.28 9,221,439 7.36 秘鲁 841,232 27.45 61.86 9,486,808 7.95 蒙古 700,332 32.15 34.5 4,992,725 3.59 乌克兰 669,946 -34.48 72.65 13,488,464 -22.29 委内瑞拉 497,761 7.44 67.84 4,687,064 48.68 俄罗斯联邦 440,448 -28.75 58.29 5,621,115 -11.24 印度尼西亚 196,214 -6.88 27.81 2,250,211 19.02 马来西亚 195,668 321.16 43.35 1,816,926 13.76 塞拉利昂 184,896 - 37.7 3,374,739 31.67 阿拉伯联合酋长国 171,210 1,111.74 67.76 1,298,211 188.6 缅甸 161,664 - 31.47 997,150 -23.93 新西兰 156,434 0.18 43.58 2,472,572 84.92 哈萨克斯坦 140,097 115,682.31 32.32 1,125,116 240.53 朝鲜 46,518 -69.64 48.37 1,435,507 9.12 越南 35,493 221.37 42.44 733,658 241.35 埃及 14,522 272.88 55.59 60,819 -56.93 韩国 9,945 -9.2 55.25 76,090 29.52 巴林 6,725 - 60.65 24,768 9.19 巴基斯坦 6,709 -47.55 33.24 86,370 23.16 墨西哥 4,419 - 45 56,213 -79.97 老挝 2,486 - 44.92 133,277 -37.76 瑞典 24 - 364.79 164,425 133,578.78 玻利维亚 20 - 307.7 22 - 日本 20 - 430 24,712 -54.12 美国 - - - 551,898 1,390,107.13 阿曼 - - - 51,770 -60.61 利比里亚 - -100 - 240,049 -90 菲律宾 - - - 95,555 21.66 德国 - - - 1 - 坦桑尼亚 - - - 23 - 泰国 - - - 61,476 89.81 挪威 - - - 65,841 - 卡塔尔 - - - 39,600 -56.77 塞尔维亚 - - - 131,194 - 沙特阿拉伯 - -100 - 64,950 90.69 钢材 - - - - - 钢坯 - - - - - 不锈钢 13,673 1,277.98 1,255.61 24,376 59.55 出口: 铁矿砂 44,565 222,826,390 93.96 654,641 2,001.15 目的地 日本 44,565 - 93.96 406,019 1,970.21 南非 - - - 1 -95.16 阿尔及利亚 - - - 5 - 台湾 - - - 204,900 1,050,668.5 突尼斯 - - - 10 - 加拿大 - - - 22 - 德国 - - - 16 - 澳大利亚 - - - 5 -73.94 越南 - - - 37 -88.03 伊朗 - - - 31,985 - 印度尼西亚 - - - 25 -92.11 印度 - - - 5 - 马来西亚 - - - 9,878 0.08 泰国 - - - 1,101 81.82 韩国 - -100 - 605 182.64 新加坡 - - - 27 - 钢材 - - - - - 钢坯 - - - - - 不锈钢 1 -92.52 6,454 33 -83.68 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。