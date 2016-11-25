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亚洲 | 2016年 11月 25日 星期五 14:52 BJT

全球金市：美元升势打压金价触及九个半月低点，周线可能三连跌

美元兑日圆升至八个月高点，美债收益率在亚洲盘重拾升势。美国市场周四因感恩节休市。

10年期美债收益率 较周三收盘上升约5个基点，至2.405%。

“美元今天早上真的很强，而且还在上涨。上海套利交易目前为升水25美元，这似乎暗示有来自亚洲的卖盘，而非买盘，”一投行交易员称。

金价本月以来下跌逾8%，与11月9日美国选后触及的高点相比，已下跌逾160美元，受创于强势美元及美债收益率涨势。

美国12月几乎笃定升息的说法，亦令金价承压。

“美元走坚，引发一些(黄金)卖盘。1,180美元附近有一些停止单，全都被触发，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung称。

“曾有一些实货买盘，但不是很强，对金价没什么帮助，”Leung称。

现货银 上涨0.55%，至每盎司16.34美元。铂金 下跌0.45%，至909.40美元，稍早触及2月8日以来低位901.00美元。两者都料将连续第三周录得跌幅。

钯金 跌0.5%，至725.45美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/蔡美珍；审校 孙茉莉/于春红)

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