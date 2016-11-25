全球金市：美元升势打压金价触及九个半月低点，周线可能三连跌

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
美元兑日圆升至八个月高点，美债收益率在亚洲盘重拾升势。美国市场周四因感恩节休市。
10年期美债收益率 较周三收盘上升约5个基点，至2.405%。
“美元今天早上真的很强，而且还在上涨。上海套利交易目前为升水25美元，这似乎暗示有来自亚洲的卖盘，而非买盘，”一投行交易员称。
金价本月以来下跌逾8%，与11月9日美国选后触及的高点相比，已下跌逾160美元，受创于强势美元及美债收益率涨势。
美国12月几乎笃定升息的说法，亦令金价承压。
“美元走坚，引发一些(黄金)卖盘。1,180美元附近有一些停止单，全都被触发，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung称。
“曾有一些实货买盘，但不是很强，对金价没什么帮助，”Leung称。
现货银 上涨0.55%，至每盎司16.34美元。铂金 下跌0.45%，至909.40美元，稍早触及2月8日以来低位901.00美元。两者都料将连续第三周录得跌幅。
钯金 跌0.5%，至725.45美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/蔡美珍；审校 孙茉莉/于春红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。