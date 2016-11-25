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亚洲 | 2016年 11月 25日 星期五 14:44 BJT

表格: 中国10月乙醇进出口分项数据一览

路透北京11月25日---以下是中国海关公布的10月乙醇进出口分项数据一览表（单位均为吨）：
                                10月         同比%       美元/吨         年初迄今        同比%
  进口: 
乙醇                           1,191       -98.27        353.99          694,006        87.54
   原产地
   南非                        1,183            -        315.44            3,704     7,138.13
   美国                            4       -99.99         4,316          667,169       624.77
   日本                            2        65.95       8,907.5               23       -55.67
   英国                            2      6,537.5       4,393.5               26       745.96
   巴西                            0         -100             0            4,885       -92.65
   德国                            0       -36.88             0               29        40.42
   法国                            0        17.65             0                1        39.79
   西班牙                          -            -             -                6         5.98
   荷兰                            -         -100             -                3       -38.69
   澳门                            -            -             -                8            -
   巴拉圭                          -            -             -               14            -
   韩国                            -            -             -                3       -99.96
   中华人民共和国                  -         -100             -                2          -25
   巴基斯坦                        -         -100             -           14,457       -92.19
   意大利                          -            -             -                2            -
   越南                            -            -             -            3,675       -78.89


  出口:                                                               
乙醇                           3,121       118.48        592.84           24,704        16.47
   目的地
   朝鲜                        1,636       166.57        544.23            9,100        27.81
   韩国                        1,320            -        593.07            1,365            -
   澳门                           86        19.49        740.13              601        -3.69
   印度                           55          -56      1,589.09              566       -41.83
   台湾                           20       -96.27           919            2,092       -32.77
   香港                            3            -      2,349.33               87        15.63
   美国                            -            -             -               79 1,124,728.57
   苏丹                            -            -             -                1            -
   巴布亚新几内亚                  -         -100             -              128       -67.83
   乍得                            -            -             -                1       -16.49
   日本                            -            -             -            2,438        -9.44
   菲律宾                          -            -             -            8,222         34.1
   越南                            -         -100             -               23        42.12


  浏览各种表格请分别点选：能源  金属 农产品 
  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.

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