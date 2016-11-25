表格: 中国10月乙醇进出口分项数据一览

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透北京11月25日---以下是中国海关公布的10月乙醇进出口分项数据一览表（单位均为吨）： 10月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 乙醇 1,191 -98.27 353.99 694,006 87.54 原产地 南非 1,183 - 315.44 3,704 7,138.13 美国 4 -99.99 4,316 667,169 624.77 日本 2 65.95 8,907.5 23 -55.67 英国 2 6,537.5 4,393.5 26 745.96 巴西 0 -100 0 4,885 -92.65 德国 0 -36.88 0 29 40.42 法国 0 17.65 0 1 39.79 西班牙 - - - 6 5.98 荷兰 - -100 - 3 -38.69 澳门 - - - 8 - 巴拉圭 - - - 14 - 韩国 - - - 3 -99.96 中华人民共和国 - -100 - 2 -25 巴基斯坦 - -100 - 14,457 -92.19 意大利 - - - 2 - 越南 - - - 3,675 -78.89 出口: 乙醇 3,121 118.48 592.84 24,704 16.47 目的地 朝鲜 1,636 166.57 544.23 9,100 27.81 韩国 1,320 - 593.07 1,365 - 澳门 86 19.49 740.13 601 -3.69 印度 55 -56 1,589.09 566 -41.83 台湾 20 -96.27 919 2,092 -32.77 香港 3 - 2,349.33 87 15.63 美国 - - - 79 1,124,728.57 苏丹 - - - 1 - 巴布亚新几内亚 - -100 - 128 -67.83 乍得 - - - 1 -16.49 日本 - - - 2,438 -9.44 菲律宾 - - - 8,222 34.1 越南 - -100 - 23 42.12 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。