版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 25日 星期五 15:01 BJT

路透基点：台湾正隆公司60亿台币贷款已结案--TRLPC

路透香港11月25日 - 汤森路透旗下基点援引知情人士称，台湾正隆公司60亿台币(1.89亿美元)五年期贷款已结案。

华南银行，凯基银行和土地银行为牵头行兼簿记行。贷款分为两部分，A部分为60亿台币的循环贷款，B部分为20亿台币商业票据担保贷款。两部分总额不能超过60亿台币。

A和B两部分利率为较Taibor(台北金融业拆款定盘利率)加码60个基点，税前保底利率设在1.7%。B部分每年担保费率为65个基点。

以牵头行身份参贷的银行可获得最高前端费为10基点。贷款协议签订预计在12月9日进行。

筹得的资金将用于日常营运资本需求，并为2012年8月签下的42亿台币的五年期贷款提供再融资。(完)

(编译 白云; 审校 艾茂林)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐