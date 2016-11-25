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亚洲 | 2016年 11月 25日 星期五 14:59 BJT

国际油市：中国10月从俄罗斯进口原油规模同比增长38.9%--海关

路透北京11月25日 - 中国周五公布海关数据显示，中国10月从俄罗斯进口原油较上年同期增加38.9%至112万桶/日，使俄罗斯当月再次成为中国最大的原油供应国。

今年前10个月，俄罗斯也是中国最大的原油供应方。

10月中国从伊朗进口原油同比激增129%至773,860桶/日，从伊拉克进口也大增60.4%至875,400桶/日。

10月从沙特进口略降0.28%至935,800桶/日。(完) (编译 李爽 审校 于春红)

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