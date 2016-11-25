国际油市：中国10月从俄罗斯进口原油规模同比增长38.9%--海关

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透北京11月25日 - 中国周五公布海关数据显示，中国10月从俄罗斯进口原油较上年同期增加38.9%至112万桶/日，使俄罗斯当月再次成为中国最大的原油供应国。
今年前10个月，俄罗斯也是中国最大的原油供应方。
10月中国从伊朗进口原油同比激增129%至773,860桶/日，从伊拉克进口也大增60.4%至875,400桶/日。
10月从沙特进口略降0.28%至935,800桶/日。(完) (编译 李爽 审校 于春红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。