日本金融：政府退休金投资基金7-9月季度投资收益209亿美元

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透东京11月25日 - 全球最大退休基金--日本政府退休金投资基金(GPIF)公布第二财季收益2.37万亿日圆(209亿美元)，得益于全球股市的反弹。
“全球投资者因油价企稳而更加迫切地想要承担投资风险，这推动标普500指数在这一季度升至纪录高位，”GPIF理事长高桥则广在声明中表示。
他说，继日本央行9月改革其货币政策，设定公债收益率目标之后，10年期日本公债收益率(殖利率)有所上升。
他并称，外界预期政府的经济刺激措施将会有不错的结果，股市受这一预期提振上涨。
在截至9月的三个月，日本指标日经指数 累计上涨5.6%。
GPIF旗下管理着价值132.8万亿日圆的资产，当季回报率1.84%，账面收益2.37万亿日圆。
在GPIF的四个资产类别中，日股投资组合回报率为7.14%，日债投资组合回报率为负1.34%。(完) (编译 王颖；审校 孙茉莉)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。