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亚洲 | 2016年 11月 25日 星期五 15:23 BJT

日本金融：政府退休金投资基金7-9月季度投资收益209亿美元

路透东京11月25日 - 全球最大退休基金--日本政府退休金投资基金(GPIF)公布第二财季收益2.37万亿日圆(209亿美元)，得益于全球股市的反弹。

“全球投资者因油价企稳而更加迫切地想要承担投资风险，这推动标普500指数在这一季度升至纪录高位，”GPIF理事长高桥则广在声明中表示。

他说，继日本央行9月改革其货币政策，设定公债收益率目标之后，10年期日本公债收益率(殖利率)有所上升。

他并称，外界预期政府的经济刺激措施将会有不错的结果，股市受这一预期提振上涨。

在截至9月的三个月，日本指标日经指数 累计上涨5.6%。

GPIF旗下管理着价值132.8万亿日圆的资产，当季回报率1.84%，账面收益2.37万亿日圆。

在GPIF的四个资产类别中，日股投资组合回报率为7.14%，日债投资组合回报率为负1.34%。(完) (编译 王颖；审校 孙茉莉)

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