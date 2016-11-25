台湾汇市：台币兑美元收敛贬幅，因盘中美元回落且韩元与人民币转升

* 午后美元回落，台币随韩元较早盘走强 * 美国诸多重要数据将发布，观察32.0是否守稳 * 下周台币波动区间料在31.850-32.050 路透台北11月25日 - 台币兑美元 周五微收贬，较早盘的贬幅有所收敛。交易员表示，国际美元 盘中回落，韩元兑美元 与离岸人民币 等均转升值，台币走势也较早盘偏强。周线小幅走升 0.2%。 展望下周，交易员指出，美国有国内生产总值(GDP)、消费者信心指数、采购经理人指数(PMI)、非农就业 数据等重要数据要发布，或将令美联储12月加息的预期维持高档，美债殖利率料续扬，在此情形下，亚洲新兴 货币将继续承压。 〞(美元)有愈垫愈高的感觉，(台币)不应该停在这。〞一大型银行交易主管说。 另一大型银行交易主管表示，近期台币偏强，部分是因为先前在31.200-31.800区间整理许久，好不容易 突破后，出口商调节美元的意愿也相形增加。近日又屡次贬不破32.00价位，且临近月底，出口商自然会想逢 高抛汇，也令台币受到支撑。 此外，外商银行交易员称，由于先前外资并购本地企业的汇入款，成为央行此波对冲外资汇出的武器，并 令台币相对抗跌。但银弹也有用罄的一天，待月底出口商抛汇结束，台币或有贬破32.00的机会。 不过另一外商银行交易主管指出，还是不要对行情有过度期待。〞我们的工作就是说服那些外资，不要对 台币心存幻想。〞 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前各种天期美元/台币换汇点自小幅溢价转价平；尾盘指标 一个月美元/台币远汇 报31.886/31.926，上日收在31.930。 多数新兴亚币周五都录得微弱涨幅，但周线或下跌，因强势美元和美国公债收益率上涨促使全球投资者抛 售该地区资产。 台湾股市周五收盘微升，周线收升1.7%。台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超5. 97亿台币；上交易日修正后为卖超38.48亿台币。 交易员预估，下周台币兑美元区间暂看31.850-32.050。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成 报价 亿美元 交量／ 亿美元 台北外汇经纪公 31.942 31.927 31.899-31.980 31.940 7.95 5.53 司 元太外汇经纪公 31.941 31.929 31.899-32.980 31.920 4.06 3.50 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 0.000/0.010 0.020/0.040 美元/台币六个月期 -0.065/-0.045 -0.035/0.005 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 董永年；审校 杨淑祯)