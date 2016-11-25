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亚洲 | 2016年 11月 25日 星期五 16:47 BJT

台湾汇市：台币兑美元收敛贬幅，因盘中美元回落且韩元与人民币转升

* 午后美元回落，台币随韩元较早盘走强
    * 美国诸多重要数据将发布，观察32.0是否守稳
    * 下周台币波动区间料在31.850-32.050

    路透台北11月25日 - 台币兑美元 周五微收贬，较早盘的贬幅有所收敛。交易员表示，国际美元
盘中回落，韩元兑美元 与离岸人民币 等均转升值，台币走势也较早盘偏强。周线小幅走升
0.2%。
    
    展望下周，交易员指出，美国有国内生产总值(GDP)、消费者信心指数、采购经理人指数(PMI)、非农就业
数据等重要数据要发布，或将令美联储12月加息的预期维持高档，美债殖利率料续扬，在此情形下，亚洲新兴
货币将继续承压。
    
    〞(美元)有愈垫愈高的感觉，(台币)不应该停在这。〞一大型银行交易主管说。
    
    另一大型银行交易主管表示，近期台币偏强，部分是因为先前在31.200-31.800区间整理许久，好不容易
突破后，出口商调节美元的意愿也相形增加。近日又屡次贬不破32.00价位，且临近月底，出口商自然会想逢
高抛汇，也令台币受到支撑。
    
    此外，外商银行交易员称，由于先前外资并购本地企业的汇入款，成为央行此波对冲外资汇出的武器，并
令台币相对抗跌。但银弹也有用罄的一天，待月底出口商抛汇结束，台币或有贬破32.00的机会。
    
    不过另一外商银行交易主管指出，还是不要对行情有过度期待。〞我们的工作就是说服那些外资，不要对
台币心存幻想。〞    
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前各种天期美元/台币换汇点自小幅溢价转价平；尾盘指标
一个月美元/台币远汇 报31.886/31.926，上日收在31.930。 
    
    多数新兴亚币周五都录得微弱涨幅，但周线或下跌，因强势美元和美国公债收益率上涨促使全球投资者抛
售该地区资产。 
 
    
    台湾股市周五收盘微升，周线收升1.7%。台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超5.
97亿台币；上交易日修正后为卖超38.48亿台币。 
       
    交易员预估，下周台币兑美元区间暂看31.850-32.050。
      
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 16:00            台币/美元   上日收盘  波动区间       开盘价     成交量  上日成
                       报价                                       亿美元  交量／
                                                                          亿美元
                                                                                
 台北外汇经纪公      31.942     31.927  31.899-31.980   31.940      7.95    5.53
 司                                                                       
 元太外汇经纪公      31.941     31.929  31.899-32.980   31.920      4.06    3.50
 司                                                                       
 无本金交割远期外汇(N        最新报价              上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期         0.000/0.010                0.020/0.040
 美元/台币六个月期        -0.065/-0.045               -0.035/0.005
  (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价    

 (记者 董永年；审校 杨淑祯)

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