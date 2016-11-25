全球商品：2017年1-3月鹿特丹毛棕榈油价格料为每吨770-800美元--分析师

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透印尼努沙杜瓦11月25日 - 行业分析师Siegfried Falk周五称，2017年1-3月鹿特丹毛棕榈油价格料在每吨770-800美元，到4-6月份降至750-780美元。
“从第二季开始，价格将会承压，因为主要生产国产量将实现有效增长，”Falk在巴厘岛一次行业会议上表示。
“明年的产量将仍大大低于潜力水平，主要因为2015年旱情导致的后果在一定程度上仍在发挥影响，”他表示。
他预计，全球最大棕榈油生产国--印尼2017年棕榈油产出料为3,500万吨，第二大生产国马来西亚的产出料为2,030万吨。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。