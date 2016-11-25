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亚洲 | 2016年 11月 25日 星期五 15:41 BJT

全球商品：2017年1-3月鹿特丹毛棕榈油价格料为每吨770-800美元--分析师

路透印尼努沙杜瓦11月25日 - 行业分析师Siegfried Falk周五称，2017年1-3月鹿特丹毛棕榈油价格料在每吨770-800美元，到4-6月份降至750-780美元。

“从第二季开始，价格将会承压，因为主要生产国产量将实现有效增长，”Falk在巴厘岛一次行业会议上表示。

“明年的产量将仍大大低于潜力水平，主要因为2015年旱情导致的后果在一定程度上仍在发挥影响，”他表示。

他预计，全球最大棕榈油生产国--印尼2017年棕榈油产出料为3,500万吨，第二大生产国马来西亚的产出料为2,030万吨。(完)

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