重发-《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减92.2亿台币，连两周净减

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
(重发以删减赘字) 路透台北11月25日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减92.2亿台币，连续两周净减；至周五央行存单 未到期余额为7兆(万亿)3,492亿台币。上周央行定存单发行余额净减1,310.5亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 11/21 1,539.70 1,392.00 -147.70 11/22 878.00 829.00 -49.00 11/23 837.00 837.00 0.00 *11/24 6,115.20 6,050.70 -64.50 11/25 914.00 1,083.00 +169.00 总计 10,283.90 10,191.70 -92.2 注*：含14天期定存单共639.70亿台币。 日期 91天期发行量( 182天期发行量(亿) 亿) 11/21 5 3 11/22 71 7 11/23 31 5 11/24 12 3 11/25 4 2 总计 123 20 (完) (记者 罗两莎 ；审校 詹静宜)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。