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亚洲 | 2016年 11月 25日 星期五 17:56 BJT

重发-《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减92.2亿台币，连两周净减

(重发以删减赘字)
    路透台北11月25日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减92.2亿台币，连续两周净减；至周五央行存单
未到期余额为7兆(万亿)3,492亿台币。上周央行定存单发行余额净减1,310.5亿台币。
            
    台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 
   
 日期     到期量(亿)      发行量(亿)              增加/减少(亿)
   11/21        1,539.70                1,392.00        -147.70
   11/22          878.00                  829.00         -49.00
   11/23          837.00                  837.00           0.00
  *11/24        6,115.20                6,050.70         -64.50
   11/25          914.00                1,083.00        +169.00
 总计          10,283.90               10,191.70          -92.2
  注*：含14天期定存单共639.70亿台币。
        
 日期     91天期发行量(   182天期发行量(亿)
          亿)             
   11/21               5                       3
   11/22              71                       7
   11/23              31                       5
   11/24              12                       3
   11/25               4                       2
 总计                123                      20
 (完)
    


 (记者 罗两莎 ；审校 詹静宜)

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