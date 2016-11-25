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亚洲 | 2016年 11月 25日 星期五 15:26 BJT

中国新债：江苏下周五将发行158.9亿元一般和专项地方债，期限3-10年

路透上海11月25日 - 中国江苏省财政厅周五公告，将于下周五(12月2日)招标发行总额
158.9亿元人民币的一般和专项地方债，其中一般债46.5亿元，专项债112.4亿元，期限均含
三年、五年、七年和10年。
    
    上述债券为该省今年第五批一般和专项地方债，全部为置换债券。中债资信评估公司对
债券信用评级为AAA。
        
    具体发行规模和招标时间如下：       
    类别        期限     规模(亿元         招标时间           发行期
                             )                               
  一般债券      三年           9.4  12月2日下午14:00-14:40    12月5日
                五年          13.9                                    
                七年          13.9                                    
                10年           9.3                                    
                小计        46.50                                     
  专项债券      三年          22.5  12月2日下午15:00-15:40    12月5日
                五年          33.7                                    
                七年          33.7                                    
                10年          22.5                                    
                小计       112.40                                     
                总计       158.90                                     
 
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收
益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值
上浮15%。
 
    财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探
索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投
资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。        

    2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发
行占比约两成。 (完)

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 (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)

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