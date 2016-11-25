中国新债：江苏下周五将发行158.9亿元一般和专项地方债，期限3-10年

路透上海11月25日 - 中国江苏省财政厅周五公告，将于下周五(12月2日)招标发行总额 158.9亿元人民币的一般和专项地方债，其中一般债46.5亿元，专项债112.4亿元，期限均含 三年、五年、七年和10年。 上述债券为该省今年第五批一般和专项地方债，全部为置换债券。中债资信评估公司对 债券信用评级为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 9.4 12月2日下午14:00-14:40 12月5日 五年 13.9 七年 13.9 10年 9.3 小计 46.50 专项债券 三年 22.5 12月2日下午15:00-15:40 12月5日 五年 33.7 七年 33.7 10年 22.5 小计 112.40 总计 158.90 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收 益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值 上浮15%。 财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探 索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投 资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。 2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发 行占比约两成。 (完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)