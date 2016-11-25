人民币衍生品：境内美元掉期上移因大行展期减少，美元拆借中长端续升

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透北京11月25日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 本周继续上移。交易员称，大行展期需求减少，加上通过减持美债获取美元流动性，减少了在掉期长端的操作，一年期掉期点 因而继续上行至逾600点；由于成本上升，机构也减少了在掉期长端用美元换取人民币的操作。
他们并指出，美元拆借利率中长端继续走升，但有价无市。由于跨年美元需求增加，股份行在大量补充美元流动性，而一些通常提供美元流动性的大行已经减少供应。而近期人民币兑美元迅速贬值，亦加剧了市场对美元的需求。
“美元拆借长端没有offer，大行不出，股份行猛补充流动性缺口，大家对跨年的funding都比较谨慎，于是中长端价格越来越高。”一外资行交易员称。
亦有中资行交易员表示，掉期长端走升是因为大行去年同期的操作不多，目前的展期需求量减少；且央行一直在减持美债，子弹相对充足，不需掉期补充。“大行压的少了价格就起来了，money盘就不大买得起了。”
美国财政部上周公布数据显示，9月中国持有的美国国债规模连续第四个月下降，减少280亿美元至1.157万亿美元。过去12个月，中国持有的美国国债下降8%，但仍为美国国债第一大持有国。
北京时间15:14，境内美元/人民币一周期掉期 报21.2点，一个月期 报89点，一年期 报600点，较上周五分别涨4.43%、涨5.95%和涨3.45%。
境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 双边报价为4.750/4.950，较上周五小跌；六个月期的平价期权隐含波动率 双边报价为4.200/4.500，较上周五小升。
中国银行间市场周五早盘资金面出现缓解，隔夜供需两旺，惟跨月的七天期品种在大量需求下显得供给偏少。交易员称，公开市场逆回购投放累积效应显现，大行供给增加，不过面临年底时点因素，且央行近两天又开始回笼资金，叠加人民币持续贬值，后续资金面预期仍不甚乐观。
人民币兑美元即期 周五早盘缩量小升；中间价则跌破6.91元再创近八年半新低，因隔夜美元指数继续走强。交易员称，中间价仍根据定价机制运行，但开盘后大行即现身维稳，在岸和离岸市场均有大行身影，意在控制贬值节奏。（完） (发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。