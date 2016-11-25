人民币衍生品：境内美元掉期上移因大行展期减少，美元拆借中长端续升

路透北京11月25日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 本周继续上移。交易员称，大行展期需求减少，加上通过减持美债获取美元流动性，减少了在掉期长端的操作，一年期掉期点 因而继续上行至逾600点；由于成本上升，机构也减少了在掉期长端用美元换取人民币的操作。

他们并指出，美元拆借利率中长端继续走升，但有价无市。由于跨年美元需求增加，股份行在大量补充美元流动性，而一些通常提供美元流动性的大行已经减少供应。而近期人民币兑美元迅速贬值，亦加剧了市场对美元的需求。

“美元拆借长端没有offer，大行不出，股份行猛补充流动性缺口，大家对跨年的funding都比较谨慎，于是中长端价格越来越高。”一外资行交易员称。

亦有中资行交易员表示，掉期长端走升是因为大行去年同期的操作不多，目前的展期需求量减少；且央行一直在减持美债，子弹相对充足，不需掉期补充。“大行压的少了价格就起来了，money盘就不大买得起了。”

美国财政部上周公布数据显示，9月中国持有的美国国债规模连续第四个月下降，减少280亿美元至1.157万亿美元。过去12个月，中国持有的美国国债下降8%，但仍为美国国债第一大持有国。

北京时间15:14，境内美元/人民币一周期掉期 报21.2点，一个月期 报89点，一年期 报600点，较上周五分别涨4.43%、涨5.95%和涨3.45%。

境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 双边报价为4.750/4.950，较上周五小跌；六个月期的平价期权隐含波动率 双边报价为4.200/4.500，较上周五小升。

中国银行间市场周五早盘资金面出现缓解，隔夜供需两旺，惟跨月的七天期品种在大量需求下显得供给偏少。交易员称，公开市场逆回购投放累积效应显现，大行供给增加，不过面临年底时点因素，且央行近两天又开始回笼资金，叠加人民币持续贬值，后续资金面预期仍不甚乐观。